Ons altın fiyatına ‘Fed’ desteği
Ons altın fiyatı, Fed’in mayıs toplantısının ardından faiz artırımlarına son verebileceğinin beklentisiyle desteklenirken, yeniden psikolojik seviye olan 2000 doları gördü. Gram altın fiyatı ise, ons altına paralel hareketini sürdürüyor.
Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yön arayışını sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentilerinin güçlenmesi altının ons fiyatını destekliyor.
Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 2000 doları, en düşük 1983 doları görürken; saat 13.40 itibarıyla yüzde 0,21 oranında düşüşle 1984 dolarda hareket ediyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1990 dolar destek, 2000 ve 2020 dolar direnç konumunda bulunuyor.
ABD'de ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güç kazanmasının tahvil talebini arttırdığını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda da faiz artışına gidebileceği öngörülerinin önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.
Analistler, Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 85 seviyesinde bulunduğunu aktararak, ABD'de açıklanacak konut piyasasına ilişkin verilerin ekonomik aktiviteye yönelik daha net sinyaller vermesinin öngörüldüğünü bildirdi.
Gram altında dalgalı seyir
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,16 düşüşle 1238 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2050 lira, Cumhuriyet altını da 8300 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1.241 liradan tamamlamıştı.