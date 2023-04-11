Ons altın kritik seviyede tutunmaya çalışıyor

ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasasının ardından, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranıyor. Güvenli liman varlıklarında ise, sınırlı yükseliş yaşanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini ifade eden analistler, buna karşın piyasalarda Bankanın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü kaydetti. Para piyasalarında, Banka'nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 2007 dolara kadar yükselirken, en düşük 1988 doları gördü. Sarı maden saat 12:01 itibarıyla yüzde 0,66 oranında yükselişle 2004 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1990 dolar destek, 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın yükselişte

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,76 artarak 1243 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2030 lira, Cumhuriyet altını da 8230 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,69 azalışla günü 1.234 liradan tamamlamıştı.