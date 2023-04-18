Ons altın psikolojik seviyenin altına sarktı

ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirirken, bu durum altının ons fiyatını baskılıyor.

Altının ons fiyatı, 2000 doların üzerinde kalmaya çabalarken; St Louis Fed Başkanı Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini söylesiyle geriledi. Sarı maden psikolojik seviye olan 2000 doların altına sarkarken, 1991 dolara kadar geriledi. Ons altın bugün içerisinden en yüksek 2005 dolara kadar tırmanmıştı. Saat 16.37 itibarıyla yüzde 0,02 oranında yükselişle 1995 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1990 dolar destek, 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Ons altın geçtiğimiz perşembe günü 2048 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görürken; dün artan satış baskısının ardından 1981 dolara kadar gerileyerek 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

ABD tahvil faizleri yükselişte

Tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dünkü işlemlerde yüzde 4,21'le 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. ABD tahvil faizlerinde bugün de yükseliş devam ediyor.

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan yükselteceği fiyatlanıyor.

Gram altında primli seyir

Ons altın ve dolar/TL’nin fiyatına göre hesaplanan altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1244 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2050 lira, Cumhuriyet altını da 8300 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,36 düşüşle 1244 liradan tamamlamıştı.