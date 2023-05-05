Ons altın yeniden 2000 doların altını gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası sert geriledi ve günlük düşüşü yüzde 2'nin üzerine çıktı.

ABD nisan ayı tarım dışı istihdamı 253 bin olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi kritik verinin 180 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Beklentilerin üzerinde gelen veriyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı duruşunu bir süre daha devam ettirebileceği öngörüsü piyasalar üzerinde etkili oldu.

Ons altın, ABD verisi öncesi 2034 dolarda işlem görürken; sürpriz veri sonrası kademeli olarak geriledi ve psikolojik seviye olan 2000 doların altına kadar değer kaybetti. Sarı maden saat 17.23 itibarıyla yüzde 2,23 oranında düşüşle 2004 dolarda işlem görüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü faiz kararının açıklanmasının arından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını belirtirken, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin altını çizmişti. ABD tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faiz kararını verirken baktığı öncü göstergelerden biri olduğu için oldukça önemli.

Altın fiyatları, Fed'den gelen mesajlar sonrası, 'şahin' politikalarının sonlanacağına ilişkin öngörülerin güçlenmesiyle yeni tarihi zirvesine ulaşmış; ons altın böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2078 dolara çıkarmıştı.

Gram altın düşüşte

Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Gram altın, ABD tarım dışı istihdamı sonrası, ons altındaki düşüşle beraber 1253 liraya kadar gerilerken, şu dakikalarda yüzde 2,04 kayıpla 1258 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2265 lira, Cumhuriyet altını da 9289 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 yükselişle 1285 liradan tamamlamıştı.