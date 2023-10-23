Ons altın zirveden geriliyor: Yön neresi?

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta jeopolitik riskin artmasıyla 1997 dolara kadar yükselerek 16 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken, İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberlerin etkisiyle geriledi. Diğer taraftan, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükseliş de altın fiyatlarını baskılıyor. Ons altın 1964 dolara kadar geri çekilirken, saat 16.45 itibarıyla yüzde 0,46 kayıpla 1973 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1970 ve 1950 puan destek konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, ons altında jeopolitik tansiyonun halen korunduğuna dikkat çekerken, 2000 doların önemli direnç olduğu belirtiliyor ve jeopolitik risklere bağlı olarak ons altının yönünü belirlemesi öngörülüyor.

Gram altın dalgalı

Altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe rağmen, dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle dalgalı seyrediyor. 1769 ile 1788 TL arasında işlem gören gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,09 kayıpla 1778 TL'de alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 940 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,42 primle 1.782 liradan tamamlamıştı.