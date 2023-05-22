Ons altında bu seviyeler önemli

ABD'deki borç krizine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi riskli varlıklar üzerinde baskı oluştururken, ülkenin 1 Haziran itibarıyla borçlarını ödeyemeyebileceği ihtimali piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde en düşük 1971 doları, en yüksek 1982 doları görürken, saat 12.43 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 1979 dolarda hareket ediyor. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1970 ve 1960 dolar destek, 1980 ve 1990 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Powell’dan ‘faiz artışları durdurulabilir’ sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali verdiğini ifade eden analistler, Powell'ın bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu ve faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini söylediğini kaydetti.

Analistler, Powell'ın Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendirdiğini, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardığını bildirdi.

Gram altında primli seyir

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa yüzde 0,13 oranında yükselişle 1283 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2070 lira, Cumhuriyet altını da 8370 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 1.260 liradan tamamlamıştı.