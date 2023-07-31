Ons altında sınırlı düşüş

Küresel piyasalarda enflasyonist baskıların azalacağına yönelik öngörülerle pozitif bir seyir izlenirken; altın gibi güvenli limanlara yönelik talep azaldı. Altının ons fiyatı, bugün 1960 dolara kadar tırmanırken; saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 1954 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1940 ve 1930 dolar destek, 1950 ve 1970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini söyleyen analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ipucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

Gram altın 1700 lira sınırında

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,07 artışla 1694 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, bugün en yüksek 1700 lirayı gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 790 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 240 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı cuma günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.695 liradan tamamlamıştı.