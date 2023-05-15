Ons altında yön arayışı sürüyor
Altının ons fiyatında küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişelerle yön arayışı sürerken; altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kuruna paralel hareketini sürdürüyor.
Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizliklerle altının ons fiyatı yön arayışında hareket ediyor.
Ons altın bugünkü işlemlerde 200-2020 dolar bandında hareket ederken, saat 13.36 itibarıyla yüzde 0,26 oranında yükselişle 2016 dolarda işlem görüyor. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 dolar destek, 2030 ve 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.
Gram altında primli seyir
Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,72 üzerinde 1274 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2090 lira, Cumhuriyet altını da 8460 liradan satılıyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın döviz kurundaki artışla yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.266 liradan tamamlamıştı.