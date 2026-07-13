Orta Doğu gerilimi piyasaları sallıyor: Dr. Nuri Sevgen’den ‘geri çekilme alım fırsatı mı?’ analizi

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki askeri gerginliğin artmasıyla haftanın ilk işlem gününde küresel ölçekte bir huzursuzluk yaşanıyor. Dr. Sevgen, hafta sonu İran'ın bir gemiyi vurması ve ABD'nin buna karşılık vermesiyle petrol fiyatlarının 80 dolara yaklaştığını belirtti. Bu gerginliğin Uzak Doğu borsalarında sert düşüşlere yol açtığını kaydeden Dr. Sevgen, Güney Kore borsasında %9’a yakın kayıplar nedeniyle devre kesicilerin çalıştığını, Japonya ve ABD vadeli endekslerinin de ekside olduğunu vurguladı.

Borsa İstanbul’da 14.300 puanın önemi

Borsa İstanbul'un cuma gününü 14.300 puan üzerinde, işlem hacmiyle desteklenen ve talebin arzdan daha kuvvetli olduğu bir tabloyla kapattığını hatırlatan Dr. Sevgen, bu hareketin teknik olarak yükseliş eğiliminin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı yaşanan gerginliğin etkilerinin hissedildiği bu süreçte, Dr. Sevgen yatırımcıların panik kararlar almaması gerektiğini vurguladı. Yaşanan geri çekilmelerin kalıcı bir trend değişikliği olarak okunmaması gerektiğini savunan Dr. Sevgen, endeksin 14.300 puan seviyesi üzerinde kalmasının olumlu havanın devamı için belirleyici olacağını belirtti. Dr. Sevgen, 14.000 - 14.100 bölgesine doğru yaşanabilecek sarkmaların tepki alımları için uygun yerler olabileceğine işaret etti. Piyasada meşhur olan 'Açılışı acemiler, kapanışı ustalar yapar' sözünü anımsatan Dr. Sevgen, yatırımcıları sakin kalarak piyasanın dengelenmesini izlemeleri konusunda uyardı

Altın ve gümüş neden düşüyor?

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde normal şartlarda yükselmesi beklenen altın ve gümüşteki düşüşü değerlendiren Dr. Sevgen, bu durumu teminat tamamlama çağrıları (margin call) ile açıkladı. Özellikle Güney Kore gibi borsalardaki devasa düşüşlerin yatırımcıları sıkıştırdığını belirten Dr. Sevgen, likidite ihtiyacı duyan yatırımcıların en kolay satabildikleri varlıklar olan altın ve gümüşe yöneldiğini ifade etti. Ayrıca Japonya merkezli yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık carry trade pozisyonlarının kapanma riskinin de bu varlıklar üzerinde baskı yarattığını ekledi.

Petrol ve Hürmüz Boğazı belirsizliği

Piyasaların odak noktasındaki en büyük bilinmezliğin Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp kapatılmadığı konusu olduğunu belirten Dr. Sevgen, İran tarafının kapatma iddiasına karşın ABD'nin bunu yalanladığını hatırlattı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin henüz abartılı bir seviyeye ulaşmadığını düşünen Dr. Sevgen, 82 dolar seviyesinin üzerindeki kalıcılığın takip edilmesi gerektiğini, bu seviye aşılmadığı sürece hareketin bir tepki olarak kalabileceğini söyledi.

İç piyasada enflasyon ve kur dengesi

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değinen Dr. Sevgen, özellikle kamu maliyesinde yeterli tasarruf tedbirlerinin alınmamasının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi. Merkez Bankası’nın kur üzerindeki kontrolünün sürdüğünü ve TL’nin şu aşamada hala avantajlı göründüğünü belirten Dr. Sevgen, kurlarda volatiliteye izin verilmeyeceğini ancak mevcut durumun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Yatırımcılara döviz borçları varsa korunma (hedging) yöntemlerini kullanmalarını tavsiye eden Dr. Sevgen, piyasanın dengeye oturmasını beklemenin rasyonel olacağını sözlerine ekledi.