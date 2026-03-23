Ortadoğu krizi Asya para birimlerini zayıflatıyor, dolar güçleniyor
NLI Research Institute kıdemli ekonomisti Tsuyoshi Ueno, Ortadoğu’daki durumun bahar aylarında istikrar kazanması halinde yenin üç ay içinde dolar karşısında 157 seviyesinde dengelenmesini beklediğini söyledi. Ancak çatışmanın uzaması ve petrol fiyatlarının kalıcı biçimde yükselmesi halinde, ABD’de para politikası sıkılaşması beklentileriyle birlikte yenin daha da zayıflayabileceğini belirtti.
Ueno, “Bu tür hareketler ekonomik temellere dayandığı için, hükümet müdahale etse bile yen yeni dip seviyeleri test edebilir” dedi.
MUFG Bank’tan Michael Wan ise İran krizinin Asya ekonomilerini şimdiden ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. Wan, çatışmanın uzaması halinde bölge genelinde enerji kıtlıklarının yaşanabileceğini ifade etti.
Asya para birimleri bölgesel işlem seansında dolar karşısında zayıfladı. Hindistan rupisi karşısında yüzde 0,2 artışla 93,9240 seviyesine yükseldi ve gün içinde 93,9740 ile rekor kırdı. Dolar ayrıca yen karşısında yüzde 0,21 artışla 159,55’e, Kore wonu karşısında ise yüzde 0,2 yükselişle 1.508,20 seviyesine çıktı.