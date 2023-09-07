OVP sonrası piyasalar

Dolar/TL sınırlı yukarı yönlü hareketini sürdürerek 26.83'lüseviyelerden işlem görürken, borsa yüzde 1 primli açıldı. Bugün ekonomi yönetiminin OVP hakkında basın mensuplarına yapacağı açıklamalar ve haftalık döviz rezervi ile bankacılık sektörü verileri izlenecek.

Ekonomide yaklaşık iki yıldır terkedilen ortodoks politikaları yeniden uygulayarak raydan çıkmış enflasyonu kontrol altına almayı planlayan hükümet, dün açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon beklentisini yukarı çekip, büyüme beklentisini düşürdü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir bankacı, OVP ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ekonomi yönetiminin vurgu yaptığı sıkı para ve maliye politikası ile ekonomik büyüme tahminlerinin uyumsuz olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de son olarak 2018'de ortodoks bir para ve maliye politikasıyla belirgin sıkılaşma yapılmıştı. Bu politika izlenirken 2019 büyüme hedefi %2.3, gerçekleşme ise %1 idi. Şimdi ise öyle bir yavaşlama hedeflenmiyor, ki yayımlanan rakamlar TCMB enflasyon raporunda yayımlanan tahminlerle uyumlu" dedi.

Nispeten güçlü büyüme projeksiyonları nedeniyle cari ve dış açık probleminin uzunca bir süre süreceğini düşündüğünü belirten bankacı, "Ayrıca bütçe açığı da yüksek deprem harcamaları nedeniyle bu ve önümüzdeki sene devam edecek. Bu da borçlanma ve bunun finansmanı kaynaklı baskıların uzun süre devam edeceğini düşündürüyor. Bu finansman baskısı mevcut politika araçlarıyla mı hafifletilecek yoksa başka yöntemlerle mi, bu belirtilmiyor" dedi.

Borsa İstanbul alıcılı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 8.218,47 puanla başladı. Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 8.181,67 puandan tamamlamıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, Banka'nın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed'in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren "Bej Kitap" raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.