Oyak Yatırım ‘FTSE Mid Cap’ endeksine dahil edildi

Borsa İstanbul’da OYYAT hisse koduyla işlem gören Oyak Yatırım Menkul Değerler, dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından Financial Times Stock Exchange’in (FTSE) Mid Cap endeksine dahil edildi. FTSE Mid Cap endeksine geçiş yapacak Oyak Yatırım hisseleri için değişiklik, 17 Mart Cuma günü kapanışı itibarıyla geçerli olacak.

Oyak Yatırım’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyak Yatırım uluslararası standartlardaki geniş ürün ve hizmet yelpazesi, güçlü teknolojik altyapısı, inovatif vizyonu ile sermaye piyasalarının gelişimine ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor” şeklinde belirtildi.