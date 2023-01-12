Para piyasası fonlarına ters repo kısıtlaması ertelendi

Para piyasası fonlarının Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmesi yapamayacağına dair kısıtlama 28 Nisan 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Pay Senedi Repo Pazarı’nda taraf olunan ters repo sözleşmeleri hakkında yayımlanan düzenlemede değişikliğe gidilerek ilgili fonların taraf olduğu/olacağı pozisyonların kapatılması için son tarihin uzatıldığı kaydedildi.

Analistler, açıklamada; "olduğuna/olacağına" ifadesiyle sadece uzun vade pay repoların değil geceliklerin de serbestliğinin sağlanmış olduğunu belirtti.

Tarihin de uzatılmasıyla, para piyasası fonlarının rahatlayacağını ve 100 dışı hisselerin de destekleneceği görüşünü paylaştı.