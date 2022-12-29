Para piyasası fonlarına ters repo kısıtlaması

Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının portföylerinde yer alan ters repo sözleşmelerinin vade bitiminde tekrar portföye dahil edilmesine kısıtlama getirildi. Kararın uygulama tarihi ilk etapta 29 Aralık olarak belirlenirken, sektörden gelen talep sonrası 30 Ocak 2023’e ötelendi.

Bu adımla birlikte para piyasası fonlarının bu sözleşmeleri teminat göstererek kredili işlem yapmaları da kısıtlanmış oldu. Normal koşullarda fonlar portföyüne aldığı hisse senedini repo ile verip, karşılığında para alıp, aynı işlemi bir daha yapıyor. Dolayısıyla zımni bir kaldıraç oluşuyor. Söz konusu kısıtlama ile bu işlemlerin yapılma imkanı ortadan kalkacak.

SPK, ters repo kısıtlamasına gerekçe olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 20. maddesini gerekçe gösterdi. Bu tebliğe göre kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemiyor. Kurul, fonların Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmelerine taraf olmasını bu maddeye aykırı buldu. Sonuç olarak vade bitiminde bu sözleşmelerin tekrar portföylere dahil edilmemesi istendi.