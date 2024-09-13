Paratim’de tüm finansal hizmetler tek platformda toplanıyor

Bankacılık ve finans işlemleri her geçen gün daha fazla dijitalleşirken, ödeme takipleri de bir o kadar zorlaşıyor. Farklı farklı kanallardan gerçekleştirilen işlemler, takip açısından güçlük ve hatalara sebep oluyor. Güçlü sermayesi ve teknolojik altyapısı ile bireysel ve ticari kullanıcılara finansal teknoloji ürünleri sunan Paratim, günlük hayatta ihtiyaç duyulan tüm parasal işlemleri tek çatı altında topluyor. Sunduğu yenilikçi çözümler sayesinde bireysel kullanıcılar para transferi, sigorta, kredi gibi işlemleri tek bir yerden gerçekleştirirken, işletmeler de operasyonel verimliliklerini artırarak büyüyor.

"Finansal işlemleri kolay yönetilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Sundukları kapsamlı çözümlerle her bireyin ve işletmenin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Paratim Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Orhun, şu değerlendirmelerde bulundu: "Paratim’de müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. İşletmeleri, fiziksel mağazalardan sanal platformlara kadar sunduğumuz çeşitli ödeme alma çözümlerimizle buluşturmak istiyoruz. Bireysel kullanıcılara ise gün içinde ihtiyaç duydukları tüm finansal işlemleri bankalara gitmek zorunda kalmadan gerçekleştirebilecekleri bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Amacımız, finansal işlemleri herkes için daha erişilebilir ve kolay yönetilebilir hale getirmek.”

"Farklı iş modelleri için farklı çözümler geliştiriyoruz"

Ticari faaliyet gösteren müşterilerine sundukları ürün gruplarına dair bilgi veren Orhun, “Mağaza içi ödemelerde kullanılan fiziksel poz cihazımız, müşterimizin ihtiyacına göre yazar kasa (VUK 507) veya basit usul (VUK 509) özellikli olabiliyor. Web sitesi veya uygulama içi satın alma işlemlerinde Paratim'in sanal pos altyapısını kullanarak güvenli bir şekilde ödemelerini alıyorlar. Bu ödeme yöntemlerine ek olarak, sosyal medya üzerinden satış yapan küçük işletmeler ve çevrim içi danışmanlık veren avukat, diyetisyen, kişisel antrenör gibi meslek grupları için linkle ödeme alma imkânı da sunuyoruz. Kurulum ve entegrasyon gerektirmeden, yalnızca adet ve fiyat bilgisi girerek oluşturdukları linkten saniyeler içinde ödeme alabiliyorlar’’ dedi.

"Akıllı telefonlar pos cihazına dönüşüyor"

Çalışanların telefonlarını pos cihazına dönüştürerek ödeme alınan cihazı sayısını arttırmanın mümkün olduğunu belirten Orhun, ‘’Cep pos uygulamamız ile müşterilerimiz telefonlarını, tabletlerini pos cihazına çevirerek fiziksel pos cihazına ihtiyaç duymadan ödeme alabiliyor. Özellikle evlere sipariş gönderen restoranlar için çok kıymetli çözüm. Cihaz maliyeti olmadığı için masrafsız, rulo kâğıt kullanımına gerek kalmadığı için çevre dostu bir ürün olarak öne çıkıyor. Üstelik Android işletim sistemine sahip cihazlar, banka ve kredi kartlarından NFC yöntemi ile ödeme alınmasına olanak sağladığından işlem oldukça hızlı gerçekleşiyor” diye konuştu.

“Yakın gelecekte fiziksel cüzdanlarımız olmayacak”

Geliştirdikleri her ürünün ve sürecin odağında kullanıcıların olduğunu önemle vurgulayan Orhun, “Geliştirmeleri devam eden uygulamamız ile bireysel kullanıcılar para transferlerinden fatura ödemelerine kadar pek çok günlük finansal işlemi tek uygulama üzerinden güvenle gerçekleştirebilecek. Çocuğuna harçlık gönderen ebeveynlerden platform aboneliği ödeyen üniversite öğrencilerine, ulaşım kartına TL yükleyen beyaz yakalılardan kasko teklifi almak isteyen sürücülere kadar her kesimin finansal ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerimiz var. Kullanıcılarımız, fiziksel cüzdan taşımalarına gerek kalmadan, tüm parasal işlemlerini uygulamamızdan yönetebilecek” ifadelerini kullandı.