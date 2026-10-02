Partners Group dev fonu ikiye ayırıyor: yatırımcılara yeni seçenek

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Partners Group, Global Value SICAV'ın yapısında değişikliğe gitmek için harekete geçti. Şirketin planına göre 6,6 milyar euro değerindeki fon iki ayrı portföye bölünecek. Portföylerden biri uzun vadeli büyümeye odaklanarak elde edilen getirileri yeniden yatırıma yönlendirecek. Diğer portföyde ise varlıkların satılmasıyla elde edilen kaynakların yatırımcılara nakit olarak dağıtılması planlanıyor.

Yatırımcılara farklı seçenekler sunulacak

Yeniden yapılandırmanın ardından mevcut yatırımcıların birden fazla seçeneği olacak. Yatırımcılar mevcut pozisyonlarını koruyabilecek. Bunun yanında dağıtım portföyünden bileşik portföye geçiş yapabilecek veya her iki portföydeki yatırımlarını nakde çevirebilecek. Yeni yatırımcıların ise bileşik portföye katılabilmesine imkan sağlanacak.

Aynı ekip yönetmeye devam edecek

İki portföyün yönetimi aynı ekip tarafından sürdürülecek ancak portföylerin farklı yatırım gruplarından yararlanması planlanıyor. Partners Group, sermayenin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla portföyün yapısında da düzenlemeler yapacak. Planlanan değişikliklerin hayata geçmesi ise hissedarların onayına bağlı olacak.

Partners Group’dan ek sermaye taahhüdü

Şirket, yeniden yapılandırmanın ardından bileşik portföyde önemli bir yatırım tutmayı planlıyor. Partners Group, kendi bilançosundan bu portföye ek bir sermaye taahhüdünde bulunacağını açıkladı. Yeni kurumsal yatırımcıların da yapıya dahil olması bekleniyor.

Fon 19 yılda 4,5 kat getiri sağladı

Partners Group'un açıklamasına göre Global Value SICAV, kuruluşundan bu yana 4,5 kat getiri elde etti. Yaklaşık 19 yıl önce kurulan fonun yeni yapıya geçirilmesiyle yatırımcıların ne zaman nakit elde edecekleri ve yatırımlarını ne kadar süreyle sürdürecekleri konusunda daha fazla seçenek sunulması hedefleniyor.

Özel piyasalarda esneklik öne çıkıyor

Partners Group'un planladığı değişiklik, özel piyasa yatırımlarında yatırımcılara daha fazla esneklik sağlama eğilimini yansıtıyor. Sürekli fonların geleneksel özel sermaye fonlarından farklı olarak sabit bir sona erme tarihinin bulunmaması, yatırımcılara daha uzun süre yatırımda kalma imkanı sağlıyor.

Yeni yapı ile birlikte getirilerin nasıl değerlendirileceği konusunda da yatırımcılara farklı alternatifler sunulması amaçlanıyor.

Yönetim altındaki varlık hedefiyle uyumlu

Partners Group, yeniden yapılandırma planının şirketin Temmuz ve Eylül 2026 dönemindeki ilk yarı güncellemelerinde paylaştığı yönetim altındaki varlıklar hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti.