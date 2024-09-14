Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yatırımcı ve hesap sayılarında, pay senedi yatırımcı sayısı geriledi. 13 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre pay senedi yatırımcı sayısı 81 bin 783 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 428 bin 793 seviyesinden 7 milyon 347 bin 10'a indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,22 trilyon TL'den 13,09 trilyon TL'ye geriledi.

Kayıtlı toplam yatırımcı sayısı 35,66 milyon olurken, bakiyeli yatırımcı sayısı 10,9 milyon oldu. Hesap sayısı da gerileyerek 15,53 milyondan 15,45 milyona indi.

Pay ihraç eden şirket sayısı 1 artışla 624 oldu.

Yatırım fonuna yönelen yatırımcılarda artış görüldü

3,81 trilyon liraya ulaşan yatırım fonları büyüklüğünde yatırımcı sayısı 5,286 milyon kişiden, 5,296 milyona çıktı.

Yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinde portföy büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşarken, yatırımcı sayısı da 16.453’e çıktı.