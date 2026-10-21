Pentagon bütçesindeki belirsizlik savunma hisselerindeki düşüşü derinleştirir mi?

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Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna çatışmaları silah stoklarını tüketirken, Trump yönetimi askeri tedarikte hız ve rekabeti artırmaya çalışıyor.

Küçük ve orta ölçekli savunma şirketlerinin hisseleri, İran savaşının başlamasından bu yana büyük savunma şirketlerinden daha kötü performans gösteriyor. Borsa verilerine göre State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF son dönemde %21 gerilerken, büyük şirketlere daha fazla ağırlık veren iShares U.S. Aerospace & Defense ETF %15 düştü.

Halka arz bolluğu baskı yaratıyor

Savunma sektöründeki halka arzlar, yatırımcıların seçebileceği küçük şirketlerin arzını artırdı. Dealogic verilerine göre ABD'de altı, Avrupa'da beş savunma şirketi halka açıldı ve çoğunun hissesi işlem görmeye başladıktan sonra geriledi.

Bütçe açığı ve seçim belirsizliği endişe yaratıyor

Ara seçimlerde Demokratların her iki kanadı da kazanma ihtimalinin yükselmesi ve ABD bütçe açığının GSYH'nin %6'sını aşmasının beklenmesi, Pentagon harcamalarına ilişkin endişeleri artırıyor.

Beyaz Saray'ın Kongre'ye sunduğu teklife göre Trump'ın cari mali yıl için talep ettiği 1,5 trilyon dolarlık Pentagon bütçesinin 350 milyar dolarlık bölümünün uzlaşma süreciyle finanse edilmesi gerekiyor. Bu bölümde insansız hava araçları için 54 milyar dolar, yapay zeka için 49 milyar dolar bulunuyor. Bütçenin önceki mali yıldaki 1 trilyon doların üzerinde, ancak Trump'ın önerdiği 1,5 trilyon doların altında kalması bekleniyor.

Otonom savaş hamlesi

Pentagon, otonom savaş için yeni insansız hava araçları ve robotik sistemler satın alacak dört yıldızlı bir muharip komutanlık kuracağını açıkladı.

Toparlanma beklentisi güçleniyor

Dow Jones Market Data'ya göre savunma hisseleri, ara seçimlerden sonraki yılda genellikle piyasayı geride bıraktı. Başkanın ara seçimlerde kongre kanatlarından en az birini kaybettiği yıllarda ortalama üstün performans %13,6 oldu.

LSEG verilerine göre füzeler ve uzay sistemleri için mühendislik çözümleri sağlayan Karman ile uçak ve füze elektroniği üreten Mercury Systems yaklaşık 40 ileriye dönük kâr çarpanıyla işlem görüyor. Bu oranlar Trump'ın mevcut dönemindeki ortalama yaklaşık 100 ve 60 çarpanın altında bulunuyor.

FactSet analizine göre ise, ABD'nin tükenen silah stoklarını yenileme ve değişen savaş alanına hazırlanma ihtiyacı sürüyor. Daha düşük maliyetli çözümler arayışı küçük savunma şirketlerine yönelik talebi artırabilir.

Özetle, kısa vadede Pentagon bütçesindeki belirsizlik ve halka arz bolluğu küçük savunma hisseleri üzerinde baskı yaratsa da, tükenen stokların yenilenme zorunluluğu, otonom sistemlere geçiş ve tarihsel seçim sonrası toparlanma verileri, mevcut %21'lik düşüşün kalıcı bir çöküşten ziyade bir alım fırsatına dönüşebileceğine işaret ediyor.