Petrol fiyatları 3 ayın dibini gördü

Küresel piyasalar günün ilk yarısında, ABD'de yaşanan bankacılık sektörü kaynaklı dalgalanmalar sonrası yerini sakin bir seyire bırakırken, Credit Suisse tarafında yaşanan gelişmelerle yeniden risk yükseldi. Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'ye daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep oldu ve 'bankacılık krizi Avrupa'ya da mı sıçrayacak' görüşleri oluştu.

Küresel ekonomik yavaşlama beklentisiyle brent petrolün varil fiyatı, gün içerisinde en düşük 75,92 dolara kadar gerilirken, böylelikle 13 Aralık 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Brent petrol, saat 15:41 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 1,98 düşerek 75,94 dolar oldu.

Dün 80,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,45 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 78,45 ile 78,83 dolar aralığının direnç, 78,07 ile 77,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Çin'deki gelişmeler düşüşleri sınırlıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, Çin'in petrol talebine yönelik olumlu öngörülerde bulundu.

OPEC, OECD dışı ülkelerde petrol talebi artış öngörüsünü, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ekonomik aktivitenin canlanması ve Rusya'nın petrol talebinde beklenen iyileşme nedeniyle yukarı yönlü revize etti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dün Energy İntellengence sitesine yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulanması olasılığının bulunduğunu ve bu uygulamaya katılan hiçbir ülkeye petrol satmayacaklarını belirtti.

Selman, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ekim 2022'de aldığı "2023'ün sonuna kadar üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararının" ise sürdürüleceğini kaydetti.

Bu açıklamalar, piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatların yükselişini destekledi.

ABD ekonomisine yönelik belirsizlik fiyatları baskılıyor

Öte yandan, ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ve petrol talebine yönelik endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikasını sonlandırması bekleniyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 155 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 555 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış öngörüsü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskıladı.