Petrol fiyatları Fed öncesi geriliyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10:40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 74,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,08 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 75,07 ile 75,66 dolar aralığının direnç, 74,48 ile 73,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Dün 75,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,32 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ABD’de talep endişeleri

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 262 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 448 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarda beklenenden yüksek artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlarda düşüşe neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Powell’ın açıklamaları önemli olacak

Öte yandan, ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı öngörüsü ağırlık kazanıyor.