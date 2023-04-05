Petrol fiyatları kayba yöneldi

Brent petrolün varil fiyatı, bugün 86 dolara kadar yükselirken; şu dakikalarda aşağı yönlü hareket ediyor. Brent petrol saat 15:13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 84,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,16 dolardan alıcı buldu. ABD ve Çin'de açıklanan makroekonomik veriler resesyon kaygısını artırırken, petrol fiyatlarını baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,53 ile 85,82 dolar aralığının direnç, 85,24 ile 84,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Dün 85,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ABD petrol stoklarında düşüş öngörüsü fiyatları destekliyor

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 346 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 800 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentileri aşan düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi.

OPEC+ kararı fiyatları desteklemeye devam ediyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik ek üretim kesintisi kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerde ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin işaretler fiyatların yükselişini sınırladı.