Petrol fiyatları pozitif tarafa geçti

Petrol fiyatları, sabah saatlerinde küresel durgunluk endişeleriyle 15 ayın dip seviyelerinde hareket ederken, sonrasında primli seyretmeye yöneldi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14:13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 74,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,30 dolardan alıcı buldu. Fiyatlar üzerinde, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin mesajlar ve bankacılık krizinin seyrine ilişkin haber akışları etkili oluyor.

Dün 73,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,79 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 73,24 ile 73,53 dolar aralığının direnç, 72,95 ile 72,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fed’den 25 baz puan artırım bekleniyor

Fed iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı bugün başlıyor. Ülkede enflasyonun güçlü seyrini korumasına karşın yavaşlama eğilimi gösterdiğine dikkati çeken uzmanlar, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle artan endişeler alınan önlemlerle hafiflese de sürece ilişkin piyasa belirsizlikleri talep endişelerine yol açarak fiyatları baskılamaya devam ediyor.