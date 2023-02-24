Petrol fiyatlarına ‘Rusya’ desteği

Dün 82,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10:55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,00 artarak 83,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,13 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 83,06 ile 83,62 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 81,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatlarında Rusya etkisi

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın gelecek dönemde petrol arzını azaltabileceğine yönelik haberler etkili oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Rusya, martta batı limanlarından petrol ihracatını şubata göre yüzde 25'e kadar azaltmayı planlıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada, martta petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltacaklarını açıklamıştı.

Uzmanlar, son gelişmelerle piyasaların, günlük 500 bin varillik arz kesintisinden daha derin bir kesintiyle karşı karşıya olduğunu değerlendiriyor.

ABD'nin ham petrol stokları 21 ayın en yükseğinde

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ülkede talebin zayıf seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 600 bin varil artarak 479 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri de fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.