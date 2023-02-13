Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi

Cuma günü 86,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09:34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 azalarak 85,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,88 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 85,67 ile 85,86 dolar aralığının direnç, 85,48 ile 85,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilecek

Petrol fiyatları, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde düşüş eğilimi gösteriyor. Gözler bu hafta, başta ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarına çevrildi.

Ülkede enflasyon baskısının artabileceğine yönelik işaretlerin güçlenmesi petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Çin petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor

Öte yandan, Çin'de ekonomik aktivitenin hızlanması dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede talep toparlanmasına ilişkin beklentileri güçlendirerek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Arz tarafında ise Rusya'nın martta petrol üretimini 500 bin varil kısacağını duyurması arz endişelerine yol açıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçen hafta yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus petrol ve petrol ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasının sektörde arz sorunu yaratabileceğini belirtmişti.

Petrolde tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satmayacaklarını kaydeden Novak, piyasada denge sağlanması amacıyla üretimlerini kısacaklarını duyurmuştu.