Petrol fiyatlarında sert düşüş: Yüzde 5'in üzerine çıktı

ABD'de yaşanan bankacılık kriziyle beraber küresel piyasalarda oynaklık artıyor. Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası sonrası domino etkisi oluşabileceğine dair endişelerin artması ve ABD ekonomisinde durgunluk yaşanacağına dair beklentilerle petrol fiyatlarında kayıplar derinleşiyor.

Brent petrolün varil fiyatında günlük kayıp yüzde 5'i aşarken, saat 16:38 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 4,06 oranında düşerek 79,47 dolarda işlem gördü. Brent petrol, bugün en düşük 78,35 doları görürken, böylelikle 6 Ocak tarihinden bu yana dip seviyeye ulaşmış oldu. Ham petrol ise 72,35 dolara kadar düşerek 6 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Cuma günü 83,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,78 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 83,17 ile 83,30 dolar aralığının direnç, 82,91 ile 82,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

Saudi Aramco: En büyük müşterimiz Çin

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser pazar günü, şirketin geçen yıl günde ortalama 13,6 milyon varil petrol ürettiğini ve en büyük müşterilerinin Çin olduğunu açıkladı.

Nasser, Çin'in Suudi petrolüne olan talebinin önümüzdeki yıllarda da artmaya devam etmesini beklediklerini vurguladı. Aramco'nun geçen yıl vardığı büyük anlaşmalar arasında, Çin'de büyük bir entegre rafineri ve petrokimya tesisinin geliştirilmesine yönelik yatırımı da bulunuyor.

Fed'in faiz kararı faizler üzerinde etkili oluyor

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Öte yandan, merkez bankalarının gelecek dönem faiz politikalarına yönelik değişen beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalkarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs, Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.