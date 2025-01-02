Piyasa profesyonelleri hangi enstrümanlara yöneliyor?

Spinn Danışmanlık tarafından düzenlenen ve aralık ayında 114 piyasa profesyonelinin katıldığı Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin (PPA) sonuçlarına göre; 2025’in en büyük 3 riski tarifeler, yurtiçi enflasyon ve Avrupa’da resesyon riski. Portföy tercihlerinde ise hisse senedi ve mevduat hala ön planda ancak piyasa profesyonelleri dövizde pozisyon artırmaya hazırlanıyor olabilir.

Kasım ayındaki yükselişin ardından aralıkta hız kesen ve oldukça volatil bir seyir izleyen BIST100 endeksi ile ilgili aralıkta da ağırlığı artır tavsiyesi hâkim olmakla birlikte daha fazla sayıda piyasa profesyoneli nötr kala dönmüş görünüyor.

TL mevduatta geri adım

Kasımda piyasa profesyonellerinin yüzde 70.3’ü hisse senedi pozisyonlarında ağırlığı artır tavsiyesinde bulunurken aralıkta bu oran yüzde 68.4’e hafif bir düşüş gösterdi. Onun yerine nötr kal tavsiyesi yüzde 13.2’den yüzde 17.5’e yükseldi.

TL mevduatta ise son 5 aydır süren nötr kal tavsiyesi aralıkta da devam etmekle birlikte nötr kal tavsiyesinde bulunanların oranı yüzde 63.7’den yüzde 50.9’a büyük bir düşüş gösterdi. Bunun yerine ağırlığı düşür tavsiyesinde bulunanların oranı önemli bir artışla yüzde 14.3’ten yüzde 28.1’e çıktı.

Diğer TL bazlı enstrümanlardan kısa ve uzun vadeli yurtiçi borçlanma araçlarında ağırlığı artır tavsiyesi hafif de olsa artmaya devam etti. Kısa vadeli borçlanma araçlarında ağırlığı artır yüzde 56.0’dan yüzde 56.1’e, uzun vadeli borçlanma araçlarında ise yüzde 46.1’den yüzde 49.1’e yükseldi.

Döviz bazlı enstrümanlarda hangi bakış hakim?

Döviz bazlı enstrümanlardan altın, eurobond ve yurtdışı hisse senetlerinde nötr kal tavsiyesi hâkim olmaya devam ederken, eurobondlarda nötr kal tavsiyesi 17. ayına girdi.

Spot dolar/TL için de piyasa profesyonellerinin yüzde 64.9’u nötr kal tavsiyesinde bulunurken ağırlığı düşür diyenlerin oranı yüzde 20.9’dan yüzde 14.0’e geriledi; ağırlığı artır diyenlerin oranı yüzde 8.8’den yüzde 12.3’e yükseldi. Bunun yanı sıra DTH’larda nötr kal tavsiyesinin yüzde 59.3’ten yüzde 51.7’ye gerilemesi ve ağırlığı artır tavsiyesinin yüzde 1.1’den yüzde 8.8’e yükselmesi faiz indirimleriyle birlikte dövize yönelimin ilk işaretlerinin alındığı düşünüldü.

Portföylerde en çok pay hissede

Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre piyasanın çoğunun portföy tercihlerinde yurtiçi hisse senedi yine en çok paya sahip varlık sınıfı olurken hisse senetlerinin portföydeki ağırlığı yüzde 35.0’ten yüzde 34.5’e geriledi. TL mevduatın payı ise önceki aya göre 3.85 puan artışla yüzde 21.8 oldu.

Kısa vadeli borçlanma araçlarının payı 2.3 düşüşle yüzde 9.6’ya gerilerken uzun vadeli borçlanma araçlarının payı 0.2 puan artışla yüzde 7.2 oldu. Ağırlığı artan dört varlık sınıfından sonuncusu olan dolar/TL’nin payı 0.5 puan artışla yüzde 5.5’e yükseldi. Bir aylık sonuçlarla karar vermek zor olsa da dolar/TL’nin portföydeki ağırlığının hafif de olsa artması da yine önümüzdeki dönemde dövize yönelimin hızlanabileceğini gösteriyor.

Yurt içinde enflasyon riski

Piyasa Profesyonelleri Anketi’nde 2025 yılının yüzde 50 üzeri olasılık verilen en büyük 3 riski üzerine sorulan bonus soruya soruyu yanıtlayan 112 kişinin yüzde 60.7’si yılsonunda yurtiçi enflasyonun yüzde 30 üzeri gerçekleşmesi, yüzde 53.6’sı uluslararası ithalat tarifelerindeki artışlar, yüzde 45.5’i Avrupa’da resesyon olarak yanıt verdi.

Ayrıca katılımcılar ABD'de Trump sonrası müesses nizam çatışması, sanayi sirketlerinde nakit sıkıntısı, yurtiçi siyaset, Çin Yuanı devalüasyonu ve genel olarak Çin’deki gelişmeler, Cumhurbaşkanımızla TCMB ve/veya Şimşek ile arasının açılması, ekonomi programının bitmesi, NVIDIA'nın büyüme hızının yavaşlayıp AI euphoriasının sekteye uğraması, Trump'ın öngörülemeyen politikaları ve ABD ile gerginliği yeni yılın en önemli riskleri arasında sıraladılar.