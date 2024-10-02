Piyasa profesyonelleri hisse senedine dönüyor

Spinn Danışmanlık tarafından düzenlenen 98 piyasa profesyonelinin katıldığı Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin (PPA) eylül ayı sonuçlarına göre, ağustosta sadece yurtiçi hisse senedi ve altında ağırlığını artıran profesyoneller, yurtiçi ve yurtdışı hisse senedi, kısa vadeli ve uzun vadeli yurtiçi borçlanma senetleriyle ve altında ağırlığı artır tavsiyesinde bulundu.

Ağustos ve eylül aylarında BIST’te dolar bazlı toplam yüzde 10 değer kaybı yaşanması piyasa profesyonelleri tarafından önümüzdeki 3 aylık dönemde yurtiçi hisse senedi piyasasında ağırlığı artır tavsiyesinin ön plana çıkmasına neden oldu.

Ankete katılan piyasa profesyonellerinin yüzde 61.2’si ağırlığı artır tavsiyesinde bulunurken bu oran geçen ay yüzde 46.1 düzeyindeydi. Anketin yapılmasının ardından yükselen jeopolitik riskler ve getirdiği satışlar bu eğilimi daha da güçlendireceği tahmin edildi.

Eylülde hisse senedinde nötr kal tavsiyesinde bulunanların oranı ise yüzde 30.8’den yüzde 22.4’e geriledi.

Borçlanma senetlerine ilgi arttı

TL bazlı diğer enstrümanlardan mevduatta piyasa profesyonellerinin yüzde 55.1’i nötr kal tavsiyesinde bulunurken kısa vadeli ve uzun vadeli yurtiçi borçlanma senetleri ile ilgili tavsiyeler “nötr kal”dan “ağırlığı artır”a döndü.

Kısa vadeli DİBS’lerle ilgili olarak profesyonellerin yüzde 51.0’i, uzun vadeli DİBS’lerle ilgili olaraksa yüzde 46.9’u ağırlığı artır tavsiyesinde bulundu.

Bonus soru olarak sorulan; gelecek 3 ayda piyasa profesyonelleri portföylerine eklemek için sadece TL mevduat veya para piyasası fonu önerebilecek olsalar hangisini önerirlerdi sorusuna piyasa profesyonellerinin yüzde 84.2’si para piyasası fonu olarak yanıt verdi.

Dolayısıyla mevduattaki ağırlığı artır tavsiyesinin öne çıkmaması, TL bazlı enstrümanlara ilgide genel bir düşüşten ziyade enstrümanlar arası geçişi gösterdi.

Döviz bazlı enstrümanlarda 9 ay sonra “ağırlık artır”

Döviz bazlı enstrümanlarda ise yurtdışı hisse senetleri ile ilgili tavsiye 9 ay sonra ilk kez ağırlığı artıra döndü. Ağustos ayında yüzde 36.5’i ağırlığı artır diyen piyasa profesyonellerinin eylülde yüzde 44.9’u ağırlığı artır dedi.

Altında ise nötr kal ve ağırlığı artır diyenlerin oranı yüzde 36.7 ile aynı oranda gerçekleşti. Ağırlığı artır tavsiyesi son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons başına altında 3000 dolar seviyesine doğru hareketler piyasa profesyonellerini kar realizasyonuna itiyor gibi görünüyor ancak artan jeopolitik riskler önümüzdeki 3 ayda altının portföylerdeki yerinin yüksek olmasına neden olacaktır.

Dolar/TL’de gerileme

Diğer döviz bazlı enstrümanlardan dolar/TL, DTH ve eurobond’da piyasa profesyonelleri nötr kal tavsiyesini korudu. Nötr kal tavsiyesinde bulunan piyasa profesyonellerinin oranı dolar/TL’de yüzde 62.2, DTH’da yüzde 57.1, eurobond’da ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Bu oranlar bir önceki ay sırayla yüzde 53.8, yüzde 52.9 ve yüzde 59.6 olarak gerçekleşmişti.

Eylülde dolar/TL ve oldukça düşen mevduat faizlerine paralel olarak DTH’ın aksine eurobond’da nötr kal tavsiyesinin oranı düşerek ağırlığı artır tavsiyesi yüzde 20.2’den yüzde 36.7’ye yükseldi.

Hisse senedi lider

Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre piyasanın çoğunun portföy tercihlerinde hisse senedi yine en çok paya sahip varlık sınıfı olurken, portföydeki ağırlığı yüzde 28.2’den yüzde 27.9’a geriledi.

Altının ağırlığı 1.35 puan artışla yüzde 11.2’ye gerilerken, diğer gerileyen varlık sınıfları 1.0 puanla dolar/TL, 1.1 puanla DTH, 0.1 puanla kısa vadeli DİBS oldu. Öte yandan TL mevduat 0.95 puan artışla yüzde 23.4 paya sahip oldu ve ikinci en yüksek paya sahip olan varlık sınıfı olma özelliğini korudu. Altın portföyde yüzde 11.2 paya sahip olurken yurtdışı hisse senetleri 1.1 puan artışla portföyde yüzde 9.9 paya sahip oldu.