Piyasa Profesyonelleri: TL enstrümanlara dönüş hızlanıyor

Spinn Danışmanlık tarafından düzenlenen ve kasım ayında 118 piyasa profesyonelinin katıldığı Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin (PPA) sonuçlarına göre, piyasa profesyonelleri mevduat ve uzun vadeli tahvilden yana tercihte bulundu; hisse ile ilgili ise kararsızlık bulunuyor.

Geçtiğimiz ankette, jeopolitik riskler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışlarına nasıl devam edeceği ile ilgili belirsizlik ve mevduat faizlerinin istenildiği kadar artmaması sonucu oluşan nötr kal tavsiyeleri, kasım itibariyle varlık sınıflarında yerini daha fazla çeşitliliğe bırakmış görünüyor. TL mevduat ile ilgili ağırlığı artır tavsiyesi, yüzde 60.2’den yüzde 63.6’ya yükselirken, nötr kal tavsiyesi 13.1 puan düşüşle yüzde 16.9’a geriledi.

Bir diğer ağırlığı artır tavsiyesine dönülen varlık sınıfı, uzun vadeli tahviller oldu. Tahvil faizlerinin artışı ile birlikte, ekim ayında piyasa profesyonellerinin yüzde 37.2’si nötr kal tavsiyesinde bulunurken, kasım ayında yüzde 41.5’i ağırlığı artır, yüzde 9.3’ü ağırlığı çok artır tavsiyesinde bulundu.

Hisse senetlerinde nötr kala dönüldü

Yurtiçi hisse senetleri ile ilgili ekimde ağırlığı artırdan, nötr kala dönen piyasa profesyonellerinin kasım ayında yüzde 33’ünün nötr kal, yüzde 33’ünün ağırlığı artır tavsiyesinde bulunduğunu görüyoruz. Öte yandan, ağırlığı düşür diyenlerin oranı yüzde 21.2’den yüzde 23.7’ye yükselmiş durumda.

Ankete katılan piyasa profesyonellerinin çoğu, altında ağırlığı artır tavsiyesi verirken, ağırlığı artır diyenlerin oranı yüzde 49.6’dan yüzde 43.2’ye geriledi. Anketimizin başladığı Ocak 2023’ten bu yana Haziran ayı hariç ağırlığı artır tavsiyesi ön plana çıkıyor.

Yurtdışı hisse senetleri ile ilgili de çoğunluk (katılımcıların yüzde 41.5’i) ağırlığı artır tavsiyesinde bulunuyor. Bundan önceki 3 ay boyunca katılımcılar nötr kal tavsiyesinde bulunmuştu.

Dolar/TL için nötr kal tavsiyesi

Kasım ayında herhangi bir varlık grubunda ağırlığı düşür tavsiyesi ön plana çıkmazken, piyasa profesyonelleri tarafından dolar/TL, döviz mevduat, kısa vadeli yurtiçi borçlanma senetleri ve Eurobond’larda nötr kal tavsiyesi en yüksek ağırlığa sahip tavsiye olarak öne çıktı.

Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre, piyasanın çoğunun portföy tercihlerinde geçen ay olduğu gibi bu ay da yurtiçi hisse senedi ilk sırada yer alırken, portföylerdeki payı yüzde 28.6’dan yüzde 25.8’e geriledi. Ekim ayında portföylerde ortalama yüzde 20.9 oranında yer verilen mevduata ise kasımda yüzde 25.1 pay verildi. Kasım ayında portföylerde yurtiçi hisse senedi, dolar/TL, altın ve Eurobond’un payları önceki aya göre düşürülürken TL mevduat, yurtdışı hisse senedi, kısa ve uzun vadeli borçlanma senetlerinin payları yükseldi.