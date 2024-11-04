Piyasa profesyonellerinden "pozisyon değiştirme" sinyali BIST'te işlemedi!

Spinn Danışmanlık tarafından düzenlenen ve ekim ayında 108 piyasa profesyonelinin katıldığı Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin (PPA) sonuçlarına göre her geçen ay artan belirsizlik piyasa profesyonellerini tüm varlık sınıflarında “nötr” kalmaya doğru itmiş görünüyor. Tek istisna, ağustos ve eylüldeki yüzde 9,9 ve yüzde 2,3’lük dolar bazlı kaybın ardından ekim ayında da yüzde 8,4 gerileyen yurt içi hisse senetleri oldu.

Belirsizlikler bitince yön yukarı mı?

Son 4 aydır önceki aya göre aşağıda kapatan BIST100 endeksi piyasa profesyonellerini hisse senetleri ile ilgili olarak pozisyon artırmaya yöneltmiş gibi görünüyor.

“Ağırlığı artır” tavsiyesinde bulunanların oranı eylül ayındaki yüzde 61,2’den yüzde 58,3’e gerilerken, “ağırlığı çok artır” tavsiyesi yüzde 8,2’den yüzde 13,9’a yükselmiş durumda. Yoğun satışların getirdiği düşüşün ardından kasımda ABD Başkanlık seçimi belirsizliğinin ortadan kalkması, buna karşılık devam eden jeopolitik riskler, Fed belirsizliği, içeride enflasyon belirsizliği ve olası para politikası aksiyonları yurt içi hisse senedi ile ilgili tavsiyelerin yönünü belirleyecek. Ancak ekstra sorulan, “Siyasi gündemin BIST100'ü daha aşağı seviyelere çekmesini bekler misiniz?” sorusuna piyasa profesyonellerinin yüzde 52,8’i ‘Hayır’ yanıtını verirken yüzde 27,8 ‘Evet’ yanıtını verdi.

Mevduattan çıkış mı başlıyor?

Diğer TL bazlı enstrümanlardan mevduatta önceki 3 ayda olduğu gibi ekimde de “nötr kal” tavsiyesi en yüksek paya sahip tavsiye olurken, “nötr kal” tavsiyesinde bulunan piyasa profesyonellerinin oranı yüzde 55,1’den yüzde 48,1’e geriledi. Buna karşılık “ağırlığı düşür” ve “ağırlığı çok düşür” tavsiyelerinin toplamı önceki aya göre 5,9 puan artışla yüzde 22,2 oldu.

Borçlanma senetlerinin cazibesi bitti mi?

Kısa ve uzun vadeli yurt içi borçlanma senetlerinde eylül ayında sırayla yüzde 51,0 ve yüzde 46,9 oranında “ağırlığı artır” diyen piyasa profesyonelleri ekimde yüzde 46,3 ve yüzde 41,7 oranındaki “nötr kala” dönerken, “ağırlığı düşür” tavsiyesinde bulunanların oranı kısa vadeli yurt içi borçlanma senetlerinde yüzde 6,1’den yüzde 13,0’e, uzun vadeli yurt içi borçlanma senetlerinde yüzde 7,1’den yüzde 14,8’e yükseldi.

ABD seçimleri tedirgin etti

Döviz bazlı enstrümanlarda ise yurtdışı hisse senetleri ile ilgili tavsiye eylülde 9 ay sonra ilk kez “ağırlığı artıra” dönmüştü. Ancak ekimde başkanlık seçimi öncesi riskten kaçınma eğilimi ağır basmış görünüyor.

Eylülde yüzde 44,9’u “ağırlığı artır” diyen piyasa profesyonelleri, ekimde yüzde 38,0 oranında “nötr kal” derken, “ağırlığı düşür” ve “ağırlığı çok düşür” tavsiyelerinin toplamı yüzde 13,3’ten yüzde 26,9’a yükseldi.

Yurtdışı hisse senetlerinin yanı sıra dolar/TL (USDTRY), DTH, altın ve eurobond’da en yüksek paya sahip tavsiye “nötr kal” olurken, tüm bu varlık sınıflarının her birinde “ağırlığı düşür” tavsiyesinin oranı 5 puanın üzerinde artış gösterdi.

Yurt içi hisse senetleri liderliğini korudu

Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre, piyasanın çoğunun portföy tercihlerinde yurt içi hisse senedi yine en çok paya sahip varlık sınıfı oldu. Portföydeki yurt içi hisse ağırlığı yüzde 27,9’dan yüzde 30,2’ye yükseldi.

Ağırlığı hafif de olsa artan diğer iki varlık sınıfı yüzde 23,4’ten yüzde 23,6’ya yükselen TL mevduat ile yüzde 6,46’dan yüzde 6,48’e yükselen uzun vadeli borçlanma enstrümanları oldu. Ağırlığı en çok düşen varlık sınıfı 0,97 puan düşüşle yüzde 10,25’e gerileyen altın olurken, kısa vadeli borçlanma enstrümanlarının ağırlığı 0,65 puan düşüşle yüzde 6,15’e, dolar/TL’nin ağırlığı 0,54 puan düşüşle yüzde 6,16’ya geriledi.