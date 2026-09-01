Piyasa profesyonellerinin rotası değişti: Mevduattan hisse ve altına geçiş

Spinn Danışmanlık tarafından düzenlenen ve ağustos ayında anketin başladığından bu yana en yüksek katılım olan 138 kişinin katıldığı Piyasa Profesyonelleri Anketi'nin (PPA) sonuçlarına göre piyasa profesyonelleri portföylerinde TL mevduatın ağırlığını sert biçimde düşürürken yurt içi hisse senedi, altın ve borçlanma araçlarının ağırlığını artırdı.

Ağustos ayında öne çıkan gelişme, hisse senedi ile mevduatın bariz bir farkla yer değiştirmesi oldu. Nötr seviyenin 100 kabul edildiği PPA endekslerinde yurt içi hisse senedi endeksi 108,5'ten 134,8'e yükselerek serinin başladığından bu yana kaydedilen en büyük aylık artışı (26,3 puan) gerçekleştirdi ve dokuz varlık sınıfı içinde en çok tercih edilen sınıf oldu. Hisse senedinde ağırlığı artır diyenlerin oranı 30 puan artışla yüzde 30,2'den yüzde 60,1'e yükselirken ağırlığı düşür yüzde 15,1'den yüzde 3,6'ya geriledi. Endeks böylece son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna karşılık TL mevduat endeksi 119,3'ten 92'ye inerek nötr seviyenin altına düştü ve son 12 ayın en düşük değerine geriledi; 27,3 puanlık kayıp serinin ikinci en sert aylık düşüşü oldu. Mevduatta ağırlığı artır tavsiyesi 28,0 puan düşüşle yüzde 42,5'ten yüzde 14,5'e inerken ağırlığı düşür yüzde 9,4'ten yüzde 26,1'e yükseldi. Katılımcıların yüzde 54,3'ü nötr kal derken TL mevduat, dokuz varlık sınıfı içinde en az tercih edilen sınıf haline geldi.

Borçlanma araçlarında da tercih arttı

Yurt içi borçlanma senetlerinde her iki vadede de belirgin iyileşme görüldü. Para piyasası fonlarını da içeren kısa vadeli borçlanma senetlerinde ağırlığı artır tavsiyesi yüzde 38,7'den yüzde 47,8'e çıkarken endeks 114,6'dan 122,5'e yükselerek son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve bu varlık sınıfı en çok tercih edilen üçüncü sınıf oldu. Uzun vadeli borçlanma senetlerinde ağırlığı artır yüzde 14,2 puan artarak yüzde 19,8'den yüzde 34,1'e ulaşırken ağırlığı düşür yüzde 20,8'den yüzde 14,5'e geriledi; endeks 102,4'ten 110,5'e çıkarak yine son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevduat ve yurt içi borçlanma senetleri ile ilgili tercihlerde TCMB'den gevşeme beklentisi hakim olmuş gibi görünüyor. Ankette bonus soru olarak sorulan yıl sonu politika faizi beklentisi sorusuna verilen yanıtların medyanı yüzde 35,0, ortalaması yüzde 34,91 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 59,4'ü tam olarak bu seviyeyi işaret ederken katılımcıların yüzde 95,7'si yıl sonuna kadar en az bir indirim bekliyor. Mevcut yüzde 37,0'a göre bu oran, yıl sonuna kadar 200 baz puanlık indirim beklentisine karşılık geliyor. Dağılım bazında belirtmek gerekirse yüzde 34-36 aralığı katılımcıların yüzde 86,9'unu kapsıyor.

Altın tercihi son 30 ayın zirvesine çıktı

Ayın güçlü performans gösteren diğer varlığı altın oldu. Altında ağırlığı artır 20,1 puan artarak yüzde 32,1'den yüzde 52,2'ye ulaşırken ağırlığı düşür yüzde 19,8'den yüzde 10,1'e indi; endeks 108,0'den 123,9'a çıkarak son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve hisse senedinin ardından ikinci sıraya yerleşti.

Döviz cephesinde ise tablo durgun kaldı. Spot dövizde nötr kal tavsiyesi 12,1 puan artarak yüzde 53,6'ya çıkarken endeks 104,2'den 106,2'ye sınırlı biçimde yükseldi. Döviz mevduatı (DTH) 96,4 ve yurt dışı hisse senetleri 96,7 ile nötr seviyenin altında kalmayı sürdürdü. Yurt dışı borçlanma araçlarında katılımcıların yüzde 62,3'ü nötr kal tavsiyesinde bulundu ve endeks tam olarak 100 seviyesine geldi.

Piyasa Profesyonelleri Anketi'nin portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre ağustos ayında piyasa profesyonelleri portföylerinde yurt içi hisse senedi, altın, yurt dışı hisse senedi ile kısa ve uzun vadeli borçlanma araçlarının ağırlığını önceki aya göre yükseltti.

En yüksek artış 5,3 puan ile ağırlığı yüzde 22,7'den yüzde 28,0'e çıkan yurt içi hisse senedinde görüldü. Hisse senedi böylece portföyün en yüksek ağırlıklı kalemi olarak TL mevduatı yeniden geçti. TL mevduatın ağırlığı 8,1 puan düşüşle yüzde 29,9'dan yüzde 21,7'ye geriledi ve ayın en büyük düşüşü oldu.

Altının payı 1,6 puan artışla yüzde 12,3'e çıkarak üçüncü sırada yer aldı. TL bazlı varlıkların portföy içindeki toplam ağırlığı temmuzdaki yüzde 66,4'ten ağustosta yüzde 64,9'a gerilerken döviz bazlı varlıkların ağırlığı yüzde 35,1'e yükseldi. Hisse ile mevduat arasındaki fark temmuzdaki eksi 7,1 puandan ağustosta artı 6,3 puana dönerek hisse lehine açıldı.