Piyasada gözler Fitch'e çevrildi

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde alım ağırlıklı seyrini sürdürüyor. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artarak 8.371,33 puanla rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1 primli. Dolar/TL haftanın son gününe 26.85 seviyesinden başladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu hakkında değerlendirmede bulunacak. Uzmanlar yeni ekonomi ekibinin politikalarını daha rasyonel zemine kurmalarının ardından en azından Türkiye'yi "negatif" olan kredi görünümünde bir değişiklik olabileceğini belirtiyorlar.

Fitch, Mart ayında yayımlanan ilk değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunun "negatif" görünüm ile "B" olarak teyit edildiğini açıklamıştı.

Dün, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerini açıklamasıyla Borsa İstanbul'da risk iştahı arttı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin son dönemde geleneksel ekonomi politikalarına dönüşünü, daha güçlü bir kredi notu açısından olumlu değerlendirdiklerine ilişkin haber akışı da ilgili yükselişte etkili olan gelişmelerden biri oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.