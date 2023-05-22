Piyasada oynaklık arttı

İSTANBUL EKONOMİ

Yurt içi piyasalar için en kritik haftalardan biri başladı. Haftanın en önemli gündemi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi.

Akşam saatlerinde Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakına desteğini açıklamasıyla, Borsa İstanbul'da oynaklık arttı. Borsa İstanbul 100 endeksi, dalgalı bir seyir izledi ve günü yüzde 0,79 düşüşle 4466 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinde ise kayıp ilk tepki olarak yüzde 3'ün üzerine çıkarken, kapanışta da yüzde 3,35 düşüşle 3859 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksi, bugün 4415-4556 bant aralığında işlem görürken, Borsa geçtiğimiz haftayı yüzde 6,13 kayıpla 4501 puandan tamamlamıştı.

Dolar/TL bankalararası piyasada ilk kez 20 TL’nin üzerini gördü

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 19,81 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftada Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 20,1810 TL seviyesine kadar yükseldi. Kur, böylelikle rekor seviyeye ulaşırken, gün içerisinde en düşük 19,7580 TL'yi gördü. Dolar/TL, saat 17.42 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 19,8310 TL seviyesinde hareket etti. Serbest piyasada ise dolar, aynı dakikalarda 20,5400 TL’de alıcı buluyor.

Euro fiyatları da tarihinde ilk defa 22,7551 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,29 oranında yükselişle 21,4756 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, şu sıralarda 24,6977 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında kararsız seyir

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa yüzde 0,13 oranında düşüşle 1258 liradan işlem görüyor. Gram altın, ons altına paralel hareketini sürdürürken, gün içinde en yüksek 1283 lirayı, en düşük ise 1255 lirayı gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2070 lira, Cumhuriyet altını da 8370 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 1.260 liradan tamamlamıştı.