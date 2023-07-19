Piyasada oynaklık devam edecek mi? Uzmanlar değerlendirdi

Şenay ZEREN

Yurt içi piyasa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesi dün hareketli bir seans geçirirken, yeni güne de rekorlarla başladı. Döviz kurları ve gram altın zirve seviyelerini yukarı çekti.

Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanı seçiminden dünkü gün içi tarihi zirvesine kadar yaklaşık yüzde 42 değer kazanırken; dün bu seviyeden sert bir düzeltme hareketi yaşadı. Borsa, yeni güne yatay bir seviyeden başlangıç yaparken, şu sıralarda ise dalgalı bir seyir izliyor.

Yeni ekonomik politikalar sonrası nefesler tutuldu ve TCMB’nin yarın saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararına odaklanıldı. Medyan beklenti, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceği yönünde bulunuyor. Faiz artırımının yanında, karar metninde kullanılan ifadeler de önemli olacak.

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Borsa İstanbul, yeni güne yüzde 0,08 değer kazancıyla yatay bir seviyeden başlarken, sonrasında negatif ve pozitif tarafta bir seyirde devam etti. 6299 - 6402 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 11.07 itibarıyla yüzde 0,43 artışla 6392 puanda bulundu. Bankacılık endeksi ise, yüzde 0,63 yükselişle.

BIST 100 endeksinde 6300 ve 6200 seviyeleri destek, 6400 direnç konumunda bulunuyor.

BIST 100 endeksi, dün gün içi zirvesini 6662 puana taşıdıktan sonra sert satış baskısıyla karşılaşarak, günü yüzde 3,57 düşüşle 6 bin 365 puandan tamamlamıştı. Bankacılık endeksi ise, yüzde 6'nın üzerinde kayıp yaşamıştı. Son dönemde Borsada işlem hacminde artış devam ederken, dün 139,5 milyar lira ile 3 Ocak'tan bu yana en yüksek işlem hacmi gerçekleşti.

Dolarda yeni zirve

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda zirve seviyesini 27,27 TL'ye çekti. Kur, saat 11.13 itibarıyla yüzde 0,04 yükselişle 26,9311 TL'de hareket etti.

Euro, 30 TL üzerindeki hareketine devam ederken; rekorunu sığ piyasada 30,75 TL'ye çıkardı. Euro, şu sıralarda yüzde 0,17 artışla 30,2399 TL'de bulunuyor. Euro/dolar paritesi, 17 ayın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürürken, bu artış Euro/TL'yi destekliyor.

Gram altında yükseliş sürüyor

Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1734 TL'ye çekti. Dolar/TL ve ons altının değerine göre hesaplanan gram altın, saat 11.14 itibarıyla yüzde 0,05 kazançla 1713 TL'de işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,01 kayıpla 1978 dolarda bulunuyor.

Borsada ana trend hala yukarı

Gökhan Uskuay - Allbatross Portföy Fon Yöneticisi

BIST 100 endeksinde son 3 ay içerisinde üçüncü kez 250 dolar seviyelerini test ettikten sonra, yine satışla karşılaştık. Son dönemde görülen hareketlilikte kur yukarı gittikçe borsa da yükselirken, dün kurun yükselmesine rağmen borsa geriledi. Dolar bazında geriliyoruz.

Mevcut durumda son yapılan vergi artışları ve ücret zamları sonrasında enflasyonist ortamın devam edecek olması, kur üzerinde baskının devam etmesine neden olabilir. Ekonomi yönetimi değiştikten sonra sıkı para politikasına geçiş yapıldı, ancak faizler son derece yavaş bir hızda artıyor. Bu ortamda negatif reel getirinin korunuyor olması, borsada yaşanan geri çekilmelerin yine alım yönünde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Borsada ana trend hala yükseliş yönünde korunmaktadır.

Perşembe günü TCMB PPK toplantısında piyasanın ortalama beklentisi faizlerinde 500 baz puan artırılarak yüzde 20 seviyesine çıkarılması yönünde olup, beklentilerden düşük kalacak bir faiz artırımı kurdaki yükseliş eğiliminin korunmasına ve borsada tepki alımları oluşmasına neden olabilir.

Dolarda 28.00-28.50 bandı izlenecek

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Hem enflasyonda beklenen yükselişler hem de TCMB’nin gerektiği kadar sıkılaşmayacağı beklentisi TL’de değer kayıplarını destekliyor. Tabii burada TCMB’nin rezerv toplamak için kur talebinde bulunmuş olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.

En nihayetinde kurda yukarı yönde potansiyelin sürdüğü bir süreçteyiz. Tabii burada kur nereye kadar yükselir sorusunun cevabını vermek kolay değil. Normal bir enstrümanda grafiklere bakarak bazı çıkarımlar yapabiliriz, fakat dolar kuru için bu geçerli değil. Yine de 28.00-28.50 bandı yukarıda izlenecek bölge diye düşünüyorum.

Kurdaki sert yükseliş ve ons altının da dün yukarı yönde hareket etmesi gram altını sert yukarı çekti. Burada dolar kuru yukarı yönde potansiyele sahip olduğu sürece, gram altın tarafında da yukarı potansiyel devam edecektir. Ons altındaki düşüş veya çıkışlar gram altın için daha az etki yapacaktır.