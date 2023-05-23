Piyasada seçim haftası: Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim haftasının ilk işlem gününde hareketli bir seyir izlerken; yaşanan bu oynaklıkta dün akşam saatlerinde Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakına desteğini açıklaması etkili oldu. Piyasalar bugün ise, seçimin 2. turundaki kararını açıklaması beklenen Zafer Partisi lideri Özdağ'ın basın toplantısını takip edecek. Toplantının saat 13.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Hafta genelinde, yurt içi piyasalarda veri gündemi zayıf olurken, perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,03 yükselişle 4467 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi ise, yeni güne yüzde 0,23 yükselişle 3868 puandan başladı.

Borsada ilerleyen saatlerde alımlar kuvvetlenirken; BIST 100 endeksi 4442-4492 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.46 itibarıyla yüzde 0,52 değer kazancıyla 4487 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4200 seviyeleri destek, 4500 ve 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 2'ye yakın

Bankacılık endeksinde ise primli seyir yüzde 2'ye yakın. Endeks şu sıralarda yüzde 1,85 oranında kazançla 3928 puanda hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile orman, kağıt, basım oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Europower Enerji, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, İş Bankası (C) ve Sasa oldu.

Dolar, 20,1793 TL’ye kadar yükseldi

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,83 TL seviyesinde hareket ederken; bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 20,1793 TL seviyesine kadar yükseldi. Kur, gün içerisinde en düşük 19,7340 TL'yi görürken; saat 10.51 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 19,8460 TL seviyesinde hareket etti. Serbest piyasada ise dolar, aynı dakikalarda 20,5400 TL’de alıcı buluyor.

Euro/TL bugün içinde 22,0453 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 21,4594 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, şu sıralarda 24,6631 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında ‘ons altın’ düşüşü

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1258 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 1251 liradan başladı. Gram altın, gün içinde en yüksek 1272 lirayı, en düşük ise 1248 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.53 itibarıyla yüzde 0,54 oranında düşüşle 1249,51 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2256 lira, Cumhuriyet altını da 9285 liradan işlem görüyor.

İkinci yarıda yatırımcıların şirketlere ortak olma beklentisi ön plana çıkabilir

Kudret Ayyıldır - GCM Yatırım Araştırma Müdürü

Küresel piyasalar 14 Haziran’da faiz artış döngüsüne son vermesi beklenen ABD Merkez Bankası Fed’in ECB ve BoE gibi dünyanın en önemli oyuncularından ayrışacak bir yol haritası izlemesini beklerken; içeride 28 Mayıs tarihindeki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna odaklandık. Erdoğan & Kılıçdaroğlu mücadelesinde galip gelecek kişi hem parlamento ağırlığına sahip ittifakla eş koordinasyon ile ilerleyebilecek mi hem de ekonomi politikalarında nasıl bir yol haritası oluşturacak sorusunun cevabı için önemlidir. Özellikle Türkiye’de yatırım denince akla gelen dolar, altın ve Borsa, seçim sonrasındaki politik ve ekonomik aksiyonlarda kendisine bir strateji belirlemesi beklenmektedir.

2022 yılında yüzde 200’e yaklaşan performans ile yatırımcıların rüya görmesini sağlayan borsamız 2023 yılının ilk yarısındaki negatif performansı ile yatırımcıların rüyasından uyanmasını sağladı. Alternatif yatırım araçları, geleceğe yönelik enflasyon muhasebesi ve faiz politikasındaki olası yukarı yönlü beklentiler borsa tarafındaki iyimser havayı törpülerken enflasyondaki baz etkisi ile oluşan geri çekilmeye karşın yılı yüzde 50 çevresinde sonlandırma ihtimali yatırımcıların şirketlere ortak olma beklentisini yılın ikinci yarısında ön plana taşıyabilir. Bu doğrultuda psikolojik 5000 bölgesinde baskı gören BIST100 endeksinde 52 haftalık ortalama 4180 seviyesi üzerindeki seyrin devamlılığı orta - uzun vadeli görünümde 5000 seviyesi üzerinde yeni bir reaksiyon ihtimalini ön plana taşıyabilir.

Dolarda yükseliş nereye kadar devam edebilir?

Seçim sonrası en çok takip edilecek finansal varlıkların başında ise, hiç şüphesiz dolarTL gelmektedir. Adil değer konusunda rakamların havada uçuştuğu bir ortamda dolardaki yükseliş nereye kadar devam edebilir konusuna verilebilecek en rasyonel cevap yabancıların dövizini bozmaya ikna olabileceği ve ihracatçının rahatlıkla iş yapabildiği bir kur seviyesi olarak izah edilebilir. Fiyatlama açısından Mayıs 2011’den bu yana yükseliş trendini her fırsatta destekleyen 13 aylık ortalama 17,95 seviyesinden geçmekle birlikte dolarTL ilgili ortalama üzerinde pozitif trend görünümünü 24,00 – 24,50 bölgesini temsil eden Fibonacci trend hedef bölgesine taşımak isteyebilir.

Gram altın potansiyelinin üzerinde performansla yatırımcısını güldürebilir

1300 Lira seviyesine ulaştıktan sonra ons bazında gerçekleşen düşüşlerden etkilenerek kar realizasyonu izlediğimiz gram altın yatırımcıların takip ettiği bir diğer finansal varlık olarak karşımızdadır. Özellikle de yurt içi yatırımcıların güvenli limanı olarak bildiğimiz gram altında hem dolarTL hem de ons altının gelecek dönemdeki olası yükselişi ile birlikte potansiyelinin üzerinde bir performans ile yatırımcıların yüzünü güldürebilir. Fiyatlama açısından Ocak 2015’den bu yana yükseliş trendi her fırsatta destekleyen 10 aylık ortalama 1130 seviyesinden geçmekle birlikte gram altın ilgili ortalama üzerinde pozitif trend görünümünü 1375 – 1400 bölgesini temsil eden Fibonacci trend hedef bölgesine taşımak isteyebilir.