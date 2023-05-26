Piyasada seçim öncesi son işlem günü nasıl geçti?

Şenay ZEREN

Yurt içi piyasalar, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi son işlem gününde hareketli bir seyir izledi. Dikkatler pazar günü yapılacak seçimde olurken; analistler seçim sonrasındaki haftada da volatilitenin yüksek olmasını bekliyor.

Borsa İstanbul, güne yeşil bir tabloyla başladı. Açılışta BIST 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 4442 puanda hareket ederken; bankacılık endeksi ise yüzde 0,41 yükselişle 3914 puanda işlem gördü.

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün genelinde 4436-4605 bant aralığında dalgalanırken; endekste yükseliş akşam saatlerine doğru hızlandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,45 artışla 4580 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi kararsız bir seyir izlerken; öğleden sonra pozitif tarafa yöneldi. Endeks kapanışta yüzde 1,68 değer kazancıyla 3964 puanda işlem gördü.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Emlak Konut, Aselsan, Akbank ve Sasa oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4200 seviyeleri destek, 4500 ve 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dolar, 20,34 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,93 TL seviyesinden hareket ederken; haftanın son işlem gününde Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte, uluslararası piyasalarda 20,3408 TL'ye kadar yükseldi. Kur, böylelikle rekor seviyeye ulaşırken, gün içinde en düşük 19,8990 TL'yi gördü. Dolar/TL, saat 17.31 itibarıyla yüzde 0,27 oranında yükselişle 19,9863 TL seviyesinde hareket etti.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ise, fark kapanıyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 19,98 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,45 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 1,47 TL ile yüzde 7,36 oldu.

Euro fiyatları 21,8070 TL'ye kadar artarken; şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 21,4211 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, şu sıralarda 24,8538 TL seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye'nin CDS'i 7 ayın zirvesinden geriliyor

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), hafta başında 720 baz puana kadar yükselirken, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi son işlem gününde 667 baz puana kadar geri çekildi.

Türkiye'nin CDS'i geçtiğimiz salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini yenilemişti. CDS, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki haftada ise, 5 ay sonra ilk kez 500 puanın altına gerilemişti.

Gram altında primli seyir

Altının ons fiyatı, dün ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesiyle yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı ise, ons altında yaşanan bu düşüşün etkisiyle gerilerken, yükselen dolar/TL'den destek aldı.

Gram altın, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1246 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 1251 liradan başladı. Gram altın, gün içinde en yüksek 1274 lirayı, en düşük ise 1242 lira seviyesini görürken; şu sıralarda yüzde 0,47 oranında yükselişle 1249 lirada alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2257 lira, Cumhuriyet altını da 9276 liradan işlem görüyor.

Endeks bazında toparlanma çok kolay olmayacak

Volkan Dükkancık - Alnus Yatırım Araştırma Direktörü

Piyasalar, 2.tur seçim sonuçlarını bekliyor olsa da seçimin sonucundan daha çok ekonomide nasıl bir yol izleneceğine odaklanmış durumda. Gelinen nokta itibariyle mevcut ekonomik statükonun sürdürülemeyeceği algısı artarken alınan makro ihtiyati kararlardan bazılarının hızla geri alınıyor olması da bu noktada politikalarda bir değişimi kaçınılma kılıyor. Alınan kararlarda tutarsız tavır izleniyor olması piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna da maalesef ki zarar vermeye devam ediyor.

İktidar değişikliğinden ziyade, yeni hükümetin ekonomi politikaları belirleyici olacak

Hem ekonominin hem de piyasaların yönü açısından seçim sonrasında iktidar değişikliğinden ziyade yeni hükümetin açıklayacağı ekonomi yönetimi ve izleyeceği ekonomi politikaları esas belirleyici olacaktır. Bu noktada, küresel çapta genel kabul görmüş ekonomi politikalarına dönülmesi durumunda orta-uzun vade için en cazip yatırım aracının hisse senetleri piyasası olmaya devam edeceği kanısındayız. Mevcut ekonomi politikalarındaki ısrarın devamı halinde ise bir süre daha dövize endeksli ürünler (başta gram altın olmak üzere) portföylerdeki ağırlığını koruyor olacak.

Açıklanan 1. çeyrek bilançoları itibariyle güçlü finansal sonuçlar alınan ve öncü veri akışının sağlanabildiği, pozitif beklentilerin sürdüğü sektörlerde; hisse bazlı pozitif hareketlerin devam edebileceği düşüncesindeyiz. Ancak endeks bazında bir toparlanmanın, reel ekonomi cephesinde artan riskler ve ekonomik politikalara ilişkin süren belirsizlik nedeniyle çok kolay olmayacağı kanısındayız. Bu paralelde temkinli duruşun korunması gerektiğini düşünürken, risk-getiri dengesini gözetecek şekilde çeşitlendirilmiş bir portföy ile mevcut süreci değerlendirmenin uygun olduğunu düşünüyoruz.

Yatırımcı ne yapmalı?

Tarihi düşük çarpanlarla işlem görmekte olan BIST cephesinde, bunca riskin yanında orta-uzun vadeli fırsatların da oluşmaya başladığını belirtmek gerekiyor. Ancak hisse seçiminde çok daha dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. Bu paralelde, portföylerinde hisse senetlerine yer veren ya da vermeyi düşünen yatırımcılar için, bu zorlu süreçte nakit akışını ve net işletme sermayesi yönetimini doğru yapan şirketler bir adım önde olacaktır. Bununla birlikte, politika faizinden farklı olarak yüzde 40’lara ulaşan piyasa faizi ortamında, nakit fazlası olan, borçsuz ya da düşük borca sahip, kur riski taşımayan, döviz bazında geliri olan şirketler de yine öncelikli olarak tercih edilmeli.