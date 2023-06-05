Piyasada Şimşek rüzgarı devam ediyor

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif görünümün devamıyla, yüzde 2,31 oranında yükselişle başladı. Ekonomide direksiyona Mehmet Şimşek'in geçeceği beklentisiyle son dönemde yükselişini hızlandıran BIST 100, açıklanan kabine sonrası bu trendini korudu.

BIST 100 endeksi 5000 puan üzerindeki seyrini sürdürürken, bugünkü işlemlerde 5374 puana kadar yükselerek 13 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks, kapanışta yüzde 5,04 yükselişle 5372 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi, açılışta yüzde 3,57 oranında artış sağlarken; gün sonunda yüzde 3,18 değer kazancıyla 4846 puanda işlem gördü.

Borsada tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,22 ile ulaştırma oldu. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Garanti Bankası, ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Bu arada iki yıllık gösterge tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde 2 puan artışla yüzde 15,43 seviyesine yükseldi.

Gözler Şimşek sonrası yeni atanacak isimlere çevrildi. Bloomberg'in haberine göre Mehmet Şimşek, TCMB Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile Ankara'da görüştü.

Ata Yatırım, ekonomi kadrolarının yenilenmesi ve normalleşme teması ile ilk hedefin 5.200 seviyesi olduğunu paylaştı. Dolar kurunun mevcut seviyesiyle 5.350-5.400 aralığına kadar yükselişin mümkün göründüğü belirtilirken, "Şu aşamada 5.000 seviyesinin altına bir geri çekilme beklemeyiz. Kur/faiz dengeleri oturdukça borsanın yukarı potansiyeli de netleşecektir" değerlendirmesi yapıldı.

Piyasalar artık, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek'e eşlik edecek ekonomi kadrolarının açıklanmasını bekliyor.

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

Dolar/TL, cuma gününü 20,95 TL'den tamamlarken, yeni haftada Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,32 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Kur, saat 17.03 itibarıyla yüzde 1,40 oranında yükselişle 21,2545 TL'de işlem gördü.

Euro/TL'de yeni haftaya tarihi zirvesini yenileyerek başladı. Euro, sığ piyasada 22,9920 TL'ye kadar çıkarak rekorunu yenilerken, şu dakikalarda yüzde 2,05 artışla 22,9255 TL'de hareket ediyor.

Bankalar arası piyasada dolar/TL, serbest piyasa kurunun üzerine çıktı. Fiyatlamadaki fark 4 kuruş olurken; şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 21,25; serbest piyasada ise dolar/TL 21,20 TL.

Türkiye'nin CDS'i 500 puanın altında

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), yeni kabinenin açıklanmasından sonra haftanın ilk gününde hızlı geriliyor. Türkiye'nin CDS'i, 12 Mayıs'tan sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilerken; saat 14.43 itibarıyla yüzde 9,66 oranında düşüşle 498,22 baz puanda hareket etti. CDS, cuma günü en son işlemlerde 552 baz puanda bulunuyordu.

Türkiye'nin kredi risk primi, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla düşüş eğilimine yönelmişti.

Gram altına 'dolarTL' desteği

Altının gram fiyatı, geçen haftayı 1313 liradan tamamlarken, yeni haftaya 1320 liradan başladı. Gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişten destek alırken; bugün 1340 liraya kadar tırmandı. Altın, saat 17.10 itibarıyla yüzde 1,99 artışla 1338 TL'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise, bugün en yüksek 1961 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0,56 değer kazancıyla 1959 dolarda hareket ediyor.

Kurda eylüle kadar sınırlı yükseliş olabilir

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Yeni bir haftaya girerken ve henüz yeni bir ayın ilk günlerinde iken Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ve yeni bakanların kimler olacağı sorularının artık geride kalması sonrasında uzun bir aradan sonra belirsizliklerin nispeten azaldığı bir sürece girdik. Ancak öngörülemezlik halen tam olarak sağlanabilmiş değil zira yeni ekonomi politikalarının belirginleşmesi ve orta vadeli planın açıklanmasını bekliyoruz.

Bu hafta yurtdışı piyasalarda içeride bizleri direkt olarak etkileme riski barındıran bir makro veri yok diyebilirim. Bu hafta ve devamında yaz sezonuna girilmesi, turizm gelirlerinin beklenen pozitif katkısını da düşündüğümüzde Eylül ayına kadar olan süreçte dolar/TL kurunda yüzde 5 – yüzde 6 gibi sınırlı yükselişte kalacağını düşünüyorum. Bu da dolar/TL kurunu 22,40 seviyelerine getiriyor. CDS primlerinin de 548 seviyelerine çekilmiş olması bu olasılığı güçlü kılıyor.

Gram altın fiyatlamasında daha önceleri belirttiğim 1400TL seviyelerine yaklaştığımızı görüyoruz. Bu konuda da önümüzdeki ilk takvim 14 Haziran tarihli FED toplantısı olacak. O tarihe kadar gram altın seviyelerinde de sert birtakım hareketler beklemiyorum. Dolayısıyla yeni hafta başlangıcı itibariyle şu anda Haziran ayına baktığımızda ilk yarısının sakin geçeceğini tahmin ediyorum.