Piyasada teknoloji ve veri alarmı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik uyarılar

Güne Asya piyasalarındaki tatsız bir tabloyla başlandığını belirten Dr. Nuri Sevgen, küresel satış dalgasının fitilini teknoloji devlerinin açıklamalarının ateşlediğini ifade etti. Apple’ın çip maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek ürünlerine dolar bazında zam yapması ve ardından Microsoft’un Xbox fiyatlarını artıracağını duyurmasının, özellikle Asya’daki LG ve Samsung gibi dev şirketlerde %9’lara varan sert düşüşlere yol açtığını kaydeden Dr. Sevgen, bu durumun teknoloji tarafında ‘çip maliyetleri mi artıyor?’ endişesini tetiklediğini belirtti.

‘Yapay zeka balonu’ ve Open AI ertelemesi

Piyasalarda bir süredir tartışılan ‘yapay zeka balonu’ korkularının bu gelişmelerle pekiştiğini söyleyen Dr. Sevgen, Open AI’ın halka arzını önümüzdeki yıla ertelediğine dair haberlerin de belirsizliği artırdığını belirtti. Ancak mevcut durumu 2000 yılındaki 'dotcom' balonuyla bir tutmadığını vurgulayan Dr. Sevgen, dünyanın o döneme göre çok daha ileride olduğunu ve o günkü fiyatlamaların bugünün yanında çok düşük kaldığını hatırlattı. Yine de yapay zekaya yönelik aşırı yatırımların ve S&P endeksindeki 10 şirketin toplam ağırlığının %50’ye ulaşmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini ekledi.

"Forward Guidance dönemi bitti, veri odaklı oynaklık başladı"

Merkez bankalarının geleceğe forward guidance (dönük yönlendirme) döneminin sona erdiğini ifade eden Dr. Sevgen, Chicago ve New York Fed başkanlarının açıklamalarına atıfta bulunarak artık her verinin piyasada sert dalgalanmalara yol açacağını savundu. Parasal arzın son 15-20 yılda kontrolsüz şekilde arttığına dikkat çeken Dr. Sevgen, beklentilerin her an değişebileceği ve yatırımcıların panik yapabileceği bir döneme girildiğinin altını çizdi.

Borsa İstanbul: 14.275 seviyesi kritik

Yurt içi piyasalara dair değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, BIST 30 endeks kontratlarında 21 günlük hareketli ortalama olan 14.275 seviyesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda 13.500-13.600 bölgesinin yeniden test edilebileceği uyarısında bulundu. 25 Haziran'da bankacılık sektöründe görülen satışları ise yabancı yatırımcıların likiditesi yüksek kağıtlardan çıkış yapmasına ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair endişelere bağladı.