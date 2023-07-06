Piyasada üçlü zirve!

Yurt içi piyasada hareketlilik hız kesmiyor. Borsa, dolar ve gram altın yeni güne yeni zirvelerle başladı.

Borsa İstanbul, dünkü işlemlerde torba yasadaki vergi düzenlemeleri sonrası negatif ve pozitif tarafta dalgalı bir seyir izlerken, yeni güne rekorla başladı. BIST 100 endeksi, sonrasında da yukarı yönlü hareketini sürdürürken tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini 6182 puana taşıdı. Endeks, saat 10.38 itibarıyla yüzde 1,10 oranında yükselişle 6182 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 6200 ve 6300 seviyeleri direnç, 6000 ve 5900 puan destek konumunda bulunuyor.

İlk işlemlerde bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,23 ve 1,23 artışla işlem görüyor.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla günü 6135 puandan başlamıştı.

Dolar zirvesini yeniledi

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 26,35 TL'ye kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Dolar, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,08 oranında yükselişle 26,0891 TL'de işlem gördü.

Euro kuru ise, gün içinde 28,6610 TL'ye kadar yükselirken, şu sıralarda yüzde 0,33 oranında artışla 28,4140 TL'de hareket ediyor. Euro'nun tarihi zirvesi 28,8964 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altında tüm zamanların en yükseği

Altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini yeniledi ve 1623 liraya yükseltti. Gram altın saat 10.31 itibarıyla yüzde 0,36 oranında yükselişle 1611 lirada işlem gördü.