Piyasadaki Euro karamsarlığına karşı UBS hedefini korudu

Son dönemde küresel piyasalarda ABD dolarının elini güçlendiren birden fazla dinamik eş zamanlı olarak devreye girdi. ABD ekonomisinden gelen olumlu veri akışı ve yükselişe geçen tahvil faizleri dolara olan talebi artırırken, Avrupa kanadında Fransa’nın bütçe dengesine yönelik artan endişeler Euro üzerinde baskı oluşturdu. Ancak UBS, bu gelişmelerin tetiklediği aşağı yönlü hareketin yapısal temellerden ziyade konjonktürel bir reaksiyon olduğunu değerlendiriyor.

Fransa’nın bütçe kaygıları ve risk analizi

Avrupa kamuoyunu meşgul eden Fransa'nın kamu maliyesine yönelik çekinceler, UBS tarafından yakından takip edilen risk unsurları arasında yer alıyor. Buna karşın UBS, söz konusu mali dengesizliklerin Euro Bölgesi genelinde yeni bir borç krizini tetiklemeyeceğini öngörüyor. Bölgenin finansal mimarisinin geçmiş tecrübeler sayesinde olası şoklara karşı daha korunaklı olduğu varsayılıyor.

Dirençli ekonomik temeller ve parite beklentisi

Euro Bölgesi ekonomisi, küresel gerilimlere ve yüksek enerji maliyetlerine karşı beklenenden daha dirençli bir duruş sergilemeye devam ediyor. Ekonomik temellerin piyasadaki hakim algıdan çok daha sağlam bir yapıda olduğunu belirten UBS, makro dengeler ışığında parite tahmininde herhangi bir değişikliğe gitmedi. UBS, mevcut olumsuz havanın dağılmasıyla birlikte paritenin dengeleneceğini öngörerek yıl sonu beklentisini 1,16 seviyesinde sabit tuttu.