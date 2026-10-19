  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Piyasadaki Euro karamsarlığına karşı UBS hedefini korudu
Takip Et

Piyasadaki Euro karamsarlığına karşı UBS hedefini korudu

UBS, Euro Bölgesi’ne yönelik karamsar piyasa algısına meydan okuyarak EUR/USD paritesindeki 1,16 yıl sonu hedefini koruduğunu açıkladı. İsviçreli yatırım bankası, Avrupa ortak para biriminde son dönemde gözlenen gevşemenin bölgenin temel makroekonomik göstergelerini tam olarak yansıtmadığını savundu. Kurum, piyasalarda oluşan aşırı negatif fiyatlamanın aksine, Euro cephesinde yukarı yönlü bir düzeltme potansiyelinin zemin kazandığına dikkat çekti.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Piyasadaki Euro karamsarlığına karşı UBS hedefini korudu
Takip Et

Son dönemde küresel piyasalarda ABD dolarının elini güçlendiren birden fazla dinamik eş zamanlı olarak devreye girdi. ABD ekonomisinden gelen olumlu veri akışı ve yükselişe geçen tahvil faizleri dolara olan talebi artırırken, Avrupa kanadında Fransa’nın bütçe dengesine yönelik artan endişeler Euro üzerinde baskı oluşturdu. Ancak UBS, bu gelişmelerin tetiklediği aşağı yönlü hareketin yapısal temellerden ziyade konjonktürel bir reaksiyon olduğunu değerlendiriyor.

Fransa’nın bütçe kaygıları ve risk analizi

Avrupa kamuoyunu meşgul eden Fransa'nın kamu maliyesine yönelik çekinceler, UBS tarafından yakından takip edilen risk unsurları arasında yer alıyor. Buna karşın UBS, söz konusu mali dengesizliklerin Euro Bölgesi genelinde yeni bir borç krizini tetiklemeyeceğini öngörüyor. Bölgenin finansal mimarisinin geçmiş tecrübeler sayesinde olası şoklara karşı daha korunaklı olduğu varsayılıyor.

Dirençli ekonomik temeller ve parite beklentisi

Euro Bölgesi ekonomisi, küresel gerilimlere ve yüksek enerji maliyetlerine karşı beklenenden daha dirençli bir duruş sergilemeye devam ediyor. Ekonomik temellerin piyasadaki hakim algıdan çok daha sağlam bir yapıda olduğunu belirten UBS, makro dengeler ışığında parite tahmininde herhangi bir değişikliğe gitmedi. UBS, mevcut olumsuz havanın dağılmasıyla birlikte paritenin dengeleneceğini öngörerek yıl sonu beklentisini 1,16 seviyesinde sabit tuttu.

Morgan Stanley Amazon için hedef fiyat yükseltti: Yapay zeka beklentisi hisseleri hareketlendirdiMorgan Stanley Amazon için hedef fiyat yükseltti: Yapay zeka beklentisi hisseleri hareketlendirdiFinans