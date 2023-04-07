Piyasalar için haftanın en önemli günü: Olası senaryolar neler?

Şenay ZEREN

Hafta genelinde ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler sonrası gözler şimdi ABD Tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Kritik veri sonrası piyasaların yön bulması beklenirken; sürpriz gelecek bir veri ile beraber piyasalarda volatilite yükselebilir. Ancak resmi tatiller sebebiyle birçok piyasanın kapalı olması, fiyatlamaları önümüzdeki haftaya kaydırabilir.

Son dönemde kötü gelen ekonomik verilerle, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği öngörüsü güçlendi. Diğer taraftan ise, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs toplantısında faiz artırımını pas geçebileceği öngörüsü de fiyatlanıyor. Hafta genelinde dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde sert düşüşler gözlenirken, altın fiyatlarında rekor seviyeler görüldü.

ABD Tarım Dışı İstihdam verisi kritik

ABD mart ayı Tarım Dışı İstihdam verisi Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak. Piyasa tahmini önemli verinin 239 bin gelmesi yönünde. Tarım Dışı İstihdamın beklentiler dahilinde ya da beklentilere yakın gelmesi halinde, piyasalarda sert fiyatlamalar öngörülmüyor.

Piyasa tahminlerinden güçlü gelecek bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed faiz artırımına devam edebilir. Bu da güvenli liman etkisiyle dünyada doların güçlendirmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında baskılanmayı beraberinde getirebilir. Beklentilerin çok altında bir Tarım Dışı İstihdam verisi gelmesi halinde, istihdamda bozulma yaşanıyor tahminiyle resesyon kaygısı güçlenebilir ve bunun sonucunda Fed faiz artırımlarını durdurabilir.

Tarım dışı istihdam verisi, Fed’in para politikasının yol haritasına karar verirken izlediği en önemli verilerden biri olduğu için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Fed'in bu toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakması, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Piyasalar Tarım Dışı İstihdam verisine ne tepki verebilir?

Yusuf Kavak - Galata Menkul Araştırma Müdürü

ABD’de, hafta başından bu yana takip ettiğimiz; ISM İmalat ve Hizmet PMI’ları, JOLTS/Açık İş Sayısı, ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdamı, Haftalık İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Fabrika Siparişleri gibi birçok kritik veri hayli kötü gelmiş ve Fed’in faiz indirimlerinin yanı sıra, resesyon beklentileri de yine gündeme girmişti. Tüm bu gelişmeler sonrasında, bugün ABD’de açıklanacak olan İş Gücü İstatistikleri hayli kritik olacak.

Verilere ilişkin beklentiler; Tarım Dışı İstihdam’ın 240 bin kişi civarında artış göstermesi, işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinde sabit kalması ve istihdamın yanı sıra, enflasyon görünümüne etkisi açısından da önemli olan ortalama saatlik kazançların aylık bazda yüzde 0,3 oranında yükselmesi yönünde.

Verilerin açıklanması sonrasında oluşabilecek fiyatlamalara bakacak olursak; öncelikle, hafta içerisinde gelen veriler istihdam piyasasında soğuma sinyali ürettiği için; dikkatler manşet veri olan Tarım Dışı İstihdam ve onun etkileyeceği işsizlik oranı verilerinde olacak. Kişisel olarak, gelecek veriler kapsamında ortaya çıkabilecek fiyatlamaları şöyle değerlendiriyorum;

*Tarım Dışı İstihdam’ın (TDİ) beklentinin altında ve 200 binin üzerinde gelmesi durumu; işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinde sabit kalması koşuluyla piyasalar için çok olumsuz olmaz. Hatta bu ortamda pozitif bile karşılanabilir.

*TDİ 200 binin altında 150 binin üzerinde gelirse, bir de işsizlik oranı yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye yükselirse; piyasalarda kısa vadede resesyon kaygılarını devam ettirebilir.

*TDİ 150 binin altında gelir ve işsizlik oranı da yüzde 3,8’e çıkarsa; resesyon endişeleri daha fazla tırmanabilir ve tahvil faizleri ile Dolar Endeksi (DXY) geri çekilmeye devam edebilir.

*Öte taraftan, TDİ 240 bin ile 300 bin arasında gelir ve işsizlik oranı yüzde 3,5 düzeyine gerilerse; resesyon kaygıları hızla dağılabilir ve Fed’in faiz artırım patikasının devam edeceği beklentisiyle, DXY ve ABD tahvil faizleri de hızla yükselebilir.

Benim tahminim; verinin (TDİ) 240 bin civarındaki beklentinin bir miktar altında; ancak, 200 binin üzerinde gelmesi, işsizlik oranının da yüzde 3,6 düzeyinde sabit kalması yönünde. Bu kapsamda, dikkatlerin de; önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD TÜFE verilerine çevrileceğini öngörüyorum.