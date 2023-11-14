Piyasalar kritik veriye ne tepki verdi?

İSTANBUL / EKONOMİ

Haftanın en önemli verisi olan ABD ekim ayı enflasyonu açıklandı. Piyasa beklentilerinin altında gelen veriyle beraber, piyasalar hareketlendi. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi gerilerken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Borsalar da yükselişe geçti.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı en önemli verilerden biri olduğu için oldukça kritik. Veri sonrası piyasa fiyatlamalarına bakıldığında ise, Fed'in faiz indirimine mayıs ayında başlaması öngörülüyor.

Piyasa ne tepki verdi?

ABD'den gelen beklenti altı veriyi, küresel borsa endeksleri pozitif karşıladı. Borsa İstanbul ise, yüzde 1'in üzerinde yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı, veri öncesi 1945 dolarda işlem görürken, sürpriz veri sonrası 1970 dolara kadar çıktı. Ons altın saat 18.03 itibarıyla yüzde 1,04 yükselişle 1966 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi önemli veri sonrası 105 seviyesinin altına gerilerken, en düşük 104,51'i gördü. Şu dakikalarda ise, yüzde 1,05 düşüşle 104,52 seviyesinde hareket ediyor.

ABD'de enflasyon verileri sonrası, 10 yıllık tahvil faizi 11,60 baz puan düşerek yüzde 4,51 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil faizi ise, 12,7 baz puan düşerek yüzde 4,90 seviyesine indi.

Euro/dolar paritesi, 1,0835 ile 5 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.

Bitcoin fiyatları, 36 bin 417 dolardan 36 bin 669 dolara kadar yükseldi.

Dolar/TL yatay seyrini korurken; altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle 1813 liraya kadar çıktı. Şu dakikalarda ise, yüzde 1,22 primle 1810 liradan alıcı buldu.

Euro/TL, Euro/dolar paritesinin yükselmesiyle yeni tarihi rekor seviyesini 31,0490 TL'ye çekti.