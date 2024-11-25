Piyasalar önemli haftaya başladı: Hangi maddeler kritik?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ait soru işaretleri varlığını korurken, Fed'in enflasyonla mücadelesinde yol haritasının netleşmemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bununla birlikte, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin güç kazanmaya devam etmesi, savaşın gıda ve enerji başta olmak üzere sektörel yansımaları da enflasyonist baskıları canlı tutarak risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Trump'ın ithalat mallarına yüksek gümrük tarifeleri ve şirketlere vergi indirimleri uygulayacağı gibi vaatlerini yerine getirmesi halinde Fed'in politika alanının daralabileceğinden endişe edilirken, bu durumun ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapmasına da engel olabileceği kaygısı piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed’in toplantı tutanakları kritik olacak

Öte yandan, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın yayımlayacağı 6-7 Kasım'daki toplantısının tutanaklarında Fed'in projeksiyonlarına yönelik ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 53 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gideceği, yüzde 47 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Trump’ın kabine oluşturma çalışmaları devam ediyor

Bununla birlikte, seçilmiş başkan Trump kabine oluşturma çalışmalarına devam ederken, en kritik koltuklardan biri olan Hazine Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı görevlerine aday olarak belirlediği isimler belli oldu.

Trump, Hazine Bakanlığı için Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdi. Bessent'in dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından, jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri olarak büyük saygı gördüğünü belirten Trump, Bessent'in hikayesinin "Amerikan Rüyası"nın bir örneği olduğunu aktardı.

Yatırım danışmanlık hizmeti veren Key Square Group'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Scott Bessent, 35 yılı aşkın süredir yatırım yönetimi işinde bulunuyor. Bessent'in, Amerikalı milyarder George Soros'un Soros Fund Management şirketinde bir dönem baş yatırım sorumlusu olarak da görev yaptığı biliniyor.

Senatonun onayını alarak göreve başlaması beklenen Bessent, yaptığı açıklamada doların dünya rezerv para birimi statüsünü korumaya odaklanacağını söyledi.

Trump, Önce Amerika Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i de, Tarım Bakanlığına aday gösterdiğini bildirdi.

Avrupa’da ‘Trump’ endişeleri sürüyor

Avrupa borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artmasıyla geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, ABD'de Trump'ın başkan seçilmesinden sonra uygulamayı planladığı tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeler varlığını koruyor.

Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da beklentilerin altında gerçekleşen Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınan sinyaller ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamalarında gelecek dönem faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin ipuçları aranıyor.

Buna göre, ECB Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin Fed’den bağımsız olarak faiz oranlarını düşüreceğini kaydetti. Villeroy, fiyatların ortalama olarak ücretlerden daha yavaş artığına işaret ederek, bu durumun faiz oranlarının düşürülmesine imkan verdiğini söyledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel de beklenmedik şekilde gelen zayıf PMI verilerinin Almanya ekonomisinin zor durumunu doğruladığını kaydederek, ECB'nin 12 Aralık'taki politika toplantısından hemen önce açıklayacak ekonomik verilerin Bankanın projeksiyonlarına karar vermede çok önemli olacağını vurguladı.

Bu gelişmelerle ECB'nin aralık ayı toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği fiyatlamalara dahil oldu.

Asya’da karışık seyir öne çıkıyor

Asya tarafında ise Çin'deki ekonomik yavaşlama pay piyasalarında ağırlığını hissettirmeye devam ederken, piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dolar endeksinin güçlenmesi ve yüksek gümrük tarifeleri tehdidi Asya'da fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 yıllık borçlanma faizini değiştirmeyerek yüzde 2'de bıraksa da, fonlama miktarını 900 milyar yuana çıkardı.

Öte yandan, Goldman Sachs raporunda Asya merkez bankalarının tarifelerin uygulanması ve dolar endeksinin yükselmesiyle para politikasını gevşetme konusunda temkinli davranacağını bildirildi.

Yurt içinde büyüme ve toplantı özeti önemli

Yeni haftada piyasalar yurt içinde GSYH verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine odaklandı.

Öne çıkan veriler, kapasite kullanım oranı, güven endeksleri, dış ticaret, hizmet üretici fiyatları olacak.

TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin yanı sıra, Sektörel Enflasyon Beklentileri, Finansal İstikrar Raporu ve Ticari Gayrimenkul Fiyatları raporlarını da yayımlayacak.

Hazine'den, Aralık ayına ilişkin İç Borçlanma Stratejisi raporu gelecek.