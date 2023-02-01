Piyasalar Powell sonrası hareketlendi

Şenay ZEREN

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklentisi dahilinde faizi 25 baz puan yukarı çekti. Böylelikle banka, politika faizini yüzde 4,50 - yüzde 4,75 aralığına yükseltti. Fed, faiz artırım hızını da yavaşlatmış oldu. Banka dört toplantı üst üste 75 baz puan faiz artırımı yaparken, aralık ayı toplantısında 50 baz puan artırıma gitmişti.

Toplantı sonrası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mesajlarında, faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olduğu ifadesi dikkat çekti. Ayrıca, Enflasyonun hala yüksek olduğunun belirtilmesi ve “Bilançoyu küçültmeye planlandığı gibi devam edeceğiz” söylemi de önemliydi.

Fed Başkanı Jerome Powell, gerçekleştirdiği basın toplantısındaki söylemlerinde şahin tavırdan uzaklaşırken; temkinli ifadeleri dikkat çekti. Powell’ın, ‘Dezenflasyonist süreç başladı ancak takip ediyoruz henüz bitmedi’ söylemi önemliydi. Ayrıca Başkan Powell’ın konuşmasında, ‘Daha fazla artışların uygun olacağını düşünüyoruz’ ifadesi dikkat çekti. Powell, mart toplantısında daha belirgin patikaya çıkılacağını belirtirken, ‘Aşırı sıkılaşmak istemiyoruz’ dedi.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Fed'in piyasalara verdiği mesajlar sonrası küresel borsa endeksleri sert yukarı hareket etti.

Ons altın fiyatları, Fed öncesi 1927 dolarda bulunurken, Powell’ın konuşmasıyla yükselişini hızlandırdı ve 1947 dolara kadar yükseldi. Ons altın, saat 23:24 itibarıyla yüzde 0,78 oranında yükselişle 1943 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi 101,15 seviyesine kadar gerilerken, şu sıralarda yüzde 0,87 oranında düşüşle 101,20 seviyesinde bulunuyor. Brent petrol fiyatında dalgalanmalar yaşanırken, aynı dakikalarda yüzde 2,53 oranında düşüşle 83,30 dolarda işlem görüyor.

Euro/Dolar paritesi ise, karar öncesi 1,0915 seviyesinde bulunurken, karar sonrası 1,0997 seviyesine kadar yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,38 ile 2 haftanın en düşük seviyesine indi. ABD 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,22 seviyesinden yüzde 4,11'e kadar geriledi ve böylelikle 19 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bitcoin Fed öncesi 23 bin 79 dolar seviyesinde bulunurken; şu dakikalarda 23 bin 395 dolarda işlem görüyor.

Dolar/TL ise karar öncesi 18,8086 TL’de hareket ederken; şu sıralarda 18,8026 TL’de bulunuyor.

Euro/TL de 20,5428 TL seviyesinden 20,6757 TL’ye kadar tırmandı.

Gram altın fiyatı da yüzde 0,75 oranında yükselişle 1174,80 liradan işlem görüyor.

"Piyasalar Fed’in enflasyonu yeneceğine ikna oldu"

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Fed’in faiz kararı açıklandığı vakit ana beklenti olan 25 baz puan faiz artışı gelince piyasalar bu duruma çok tepki vermedi. Fakat Fed Başkanı Powell’ın konuşmasının başlamasının ardından ilerleyen dakikalarda piyasa fiyatlamalarında çok agresif değişimler gördük.

Powell konuşmasından önce 3,48 seviyesinde olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, konuşmanın başlamasından 20-25 dk içerisinde 3,38 seviyelerine kadar geriledi. Yine konuşma öncesinde 1,08 seviyelerinde olan Euro/dolar paritesinin 1.10’a dayandığını görürken özellikle ons altın fiyatının da 1940 dolar seviyelerini test ederek nerdeyse 2023 yılının zirvesini geçmeye yaklaştığını takip ettik.

Powell topu toplantı tutanakları ile mart ayındaki toplantıya attı

Fed Başkanı Powell’ın sert tonda bir söylemde olduğunu söyleyemesek de yine de temkinli olmayı elden bırakmadığını gördük. Benim özellikle dikkatimi çeken konu ise; Powell bu konuşmasında yakın geçmişteki toplantılardan farklı olarak önümüzdeki döneme dair çok net belirleyici bir söylemden kaçınması ve topu üç hafta sonraki toplantı tutanakları ile mart ayındaki Fed toplantısına atması oldu.

Dezenflasyonist sürecin net olarak başladığını ifade etse de halen durumu takip ettiklerini vurgulayan Powell’ın bir yanda daha fazla faiz artışlarının uygun olacağını ve patikanın tamamlanmadığını söylemesinin karşısında diğer yanda aşırı sıkılaşmak istemediklerini belirtmesi bu temkinli tutumun göstergesiydi.

Diğer bir konu da daha yapacak çok işimiz var derken 2023 yılının hemen başlarında pek de verilerle örtüşmeyen aşırı iyimser havayı biraz dağıtma düşüncesi hakimdi diye düşünüyorum. Powell bu söylemleri, özellikle ABD 10 yıllık faizlerinde gerileme etkisi yaratarak piyasalara nefes aldırdı.

Şimdi önümüzdeki dönemde piyasaların gözü kulağı üç hafta sonraki toplantı tutanaklarında olacak. Toplantı tutanakları yayınlandıkları tarihte belki daha önceki zamanlarda olmadığı kadar piyasalar üzerinde etkili olabilir. İlaveten mart toplantısından çıkacak sonuç da Fed’in 2023 yılı faiz politikası için çok daha belirleyici olurken öngörülebilir tahminler yapılması konusunda destekleyici olacak.