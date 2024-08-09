Piyasalar pozitif: Resesyon endişeleri azaldı

Hafta başında satış baskısına neden olan ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verilerinin artından azalmasıyla birlikte pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azaldı.

Analistler, ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerini artıran istihdam verilerinin ardından işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün iş gücü piyasasının durumu konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Ülkede, geçen hafta açıklanan veriler Fed'in faizleri indirmek için çok uzun beklediğine dair endişeleri artırırken, bankanın "yumuşak iniş" senaryolarını da riske atmıştı.

Analistler, dünkü haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaları rahatlattığını ancak ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

ECB’nin gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor

Avrupa borsaları dün Almanya hariç negatif bir seyir izlendi. Analistler, Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin bölgede hala ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine neden olduğunu belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Çin'in enflasyon verisi piyasayı destekledi

Çin'de açıklanan enflasyon verisinin iyi gelmesi Asya piyasalarını destekledi. Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda temmuz ayında yüzde 0,5 artarak beklentileri aştı. Ülkede, TÜFE haziranda yıllım bazda yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.