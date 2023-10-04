Piyasalar Şimşek'in Londra temaslarını izliyor

Kademeli yükselişine devam eden dolar/TL, yeni güne 27.5500 seviyesinde başladı.

PPK öncesi 27'nin altını test eden, geçen hafta illlikit işlemlerde en yüksek 28 seviyesini gören dolar/TL'de her iki yönlü dalgalanma da kalıcı olmadı.

Piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'da yatırımcı toplantılarında vereceği mesajlar izlenecek.

Borsada pozitif seyir sürüyor

Dün gün içi zirvesini 8562 puana taşıyan Borsa İstanbul, yeni güne yüzde 0,20 kazançla 8523 puandan başladı. BIST 100 endeksi, saat 10.04 itibarıyla yüzde 0,18 primle 8528 puanda işlem gördü. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi ise, yüzde 1,20 yükselişle 8775 puanda bulundu.

Erkan: Kuru tutma niyetimiz olsaydı, böyle artmazdı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yöneltilen sorulardan biri de döviz kuru oldu. Kura müdahaleye ilişkin sorular üzerine Erkan, "Kuru tutma gibi bir niyetimiz olsaydı göreve geldiğimizden sonra gördüğümüz kur artışları yaşanmazdı. Merkez Bankası, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alımı ya da satım alımı işlemlerini kesinlikle yapmamaktadır. Bizim kur hedefimiz yok. Dünyadaki bütün küresel merkez bankalarının yaptığı gibi spekülatif atak söz konusu olduğu zaman, aşırı oynaklığı engellemek adına yapılır ve bu da geldiğimizden beri minimal seviyededir." ifadesini kullandı.

Hazine protokolünü kullanmadıklarını kaydeden Erkan, KKM dönüşlerinde likiditeyi TCMB'nin sağlaması gerektiğini anlattı. Erkan, likiditeyi de şeffaf olmak adına bankalara doğrudan satışla gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlk yarıda TCMB 90, Hazine 60 milyar TL KKM desteği ödedi

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması çerçevesinde 2022'de yaklaşık 70 milyar lira ödeme yapıldığını söyleyen Erkan, Hazine ve Maliye Bakanlığında bu rakamın yaklaşık 90 milyar lira olduğunu bildirdi.

Erkan, "KKM için yapılan ödemelerin bilanço kesinleşmeden hele de bu kadar titiz ve çokça rakamlar üzerinde duran TCMB kurumu için denetimi tamamlanmadan açıklanması prensipte doğru değil. Her gün analitik bilançosu açıklanan TCMB'nin şeffaflığının sorgulanmasına yol açacak bir husus olmamalı. Bağlayıcı olmayacak şekilde, 2023'ün ilk yarısında, TCMB tarafından ödenen KKM desteği yaklaşık 90 milyar lira oldu. Hazine tarafında da bu 60 milyar lira." değerlendirmesinde bulundu.