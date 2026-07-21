Piyasalar tahmin edilemez bir dönemde: Dr. Nuri Sevgen'den yatırımcılara ‘matematik’ uyarısı

Piyasaların mevcut durumunu değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, 33 yıllık kariyerindeki en zor ve öngörülemez dönemden geçtiğini ifade etti. Eskiden yurt dışı piyasalarla, hatta Bovespa endeksiyle bile bir korelasyon olduğunu ancak günümüzde bu bağların koptuğunu belirten Dr. Sevgen, yabancı yatırımcı eksikliği nedeniyle iç piyasada endeks bazlı değil, hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını vurguladı. BIST 100 endeksi yatay bir seyir izlerken 'Tüm Endeks'in rekorlar kırdığına dikkat çeken Dr. Sevgen, piyasa dinamiklerinin kökten değiştiğini ifade etti.

Yabancı banka raporlarına eleştiri: Bu bir tahmin değil, basit matematik

Goldman Sachs gibi kurumların TL'nin değer kaybına ilişkin yayınladığı raporları sert bir dille eleştiren Dr. Sevgen, bu raporların müthiş tahminler gibi sunulmasına karşı çıktı. Rapordaki dolar/TL beklentilerinin halihazırda vadeli işlem piyasalarındaki (VİOP) fiyatlarla ve enflasyon beklentileriyle örtüştüğünü belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların bu raporların başlıklarına aldanmamasını ve işin matematiğine girmelerini önerdi. Dr. Sevgen, finansal okuryazarlığın ve oransal bakış açısının bu dönemde her zamankinden daha önemli olduğunu hatırlattı.

Borsanın önündeki engel: Yüksek faiz ve alternatif maliyet

Borsanın neden yükselmediği sorusuna alternatif maliyet üzerinden yanıt veren Dr. Sevgen, risksiz faiz getirisinin yıllık net %32-33 seviyelerinde olduğu bir ortamda yatırımcının risk almaktan kaçındığını ifade etti. Borsanın canlanması için faizlerin düşme olasılığının piyasada fiyatlanması veya şirket karlılıklarının bu risksiz getirinin üzerine çıkması gerektiğini belirtti. Dr. Sevgen'e göre, kredi maliyetlerinin yüksekliği ve yabancı yatırımcı eksikliği, yerli yatırımcının krediyle taşıdığı pozisyonları hafta sonu riskini almamak için sık sık boşaltmasına neden oluyor.

Borsa İstanbul'da teknik seviyeler: 14.200 puan kritik eşik

Borsa İstanbul için teknik değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, endeksin 14.000 ile 14.200 puan arasına sıkıştığını belirtti. Piyasada yeniden bir "al" sinyali oluşması için 14.200 puan seviyesinin üzerine çıkılması ve burada kalıcılık sağlanması gerektiğini vurgulayan Dr. Sevgen, aşağıda ise 13.700 - 13.800 bölgesinin kritik bir destek olduğunu ifade etti. Ayrıca halka arzların piyasadan likidite çekmeye devam ettiğini ve bunun genel borsa dinamikleri üzerinde baskı yarattığını ekledi.

Yabancı yatırımcı için ‘hikaye’ eksikliği

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için sadece teknolojik altyapının yeterli olmadığını savunan Dr. Sevgen, asıl sorunun hukuki zemin ve kural manzumesi ile ilgili olduğunu belirtti. Kurumsal yabancı yatırımcının önünü görmek istediğini, ancak geçmişte yaşanan swap kanalları sorunları ve regülatörlerin piyasayı geriden takip etmesi gibi unsurların tedirginlik yarattığını söyledi. Dr. Sevgen, BlackRock gibi büyük fonların piyasadaki arz fazlasını çekmesi için net bir ekonomik hikaye ve güven ortamının şart olduğunu vurguladı.

Değerli metaller ve kripto paralar: Taban oluştu

Altın, gümüş ve Bitcoin cephesinde olumlu bir görüntü çizen Dr. Sevgen, bu enstrümanların marjin satışlarının ardından dip bölgelerini oluşturduğunu ifade etti. Gümüşte 55 doların üzerinde kalınması durumunda 60 dolara doğru bir hareket beklediğini, altında ise 3.900 - 4.000 dolar seviyesinin önemli bir taban haline geldiğini belirtti. Bitcoin'in de 58.000 dolar civarında taban yaptığını söyleyen Dr. Sevgen, genel olarak piyasaların normalleşmesiyle birlikte bu varlıklarda yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu sözlerine ekledi.

"Piyasalar kan gölü olduğunda alma zamanıdır"

Konuşmasının sonunda piyasaların geleceğine dair umutlu ama temkinli bir mesaj veren Dr. Sevgen, şu anki belirsizlik ortamının yatırım yapmayı zorlaştırdığını ancak endeksin dip seviyelerine yakın olduğunu düşündüğünü belirtti. Ünlü bir borsa deyimine atıfta bulunarak, "Piyasalar kan gölü olduğunda alma, herkes coşkuyla alırken satma zamanıdır" diyen Dr. Sevgen, önünü göremeyen yatırımcılar için bu karanlık dönemin uzun vadede iyi getiriler sağlayabilecek bir fırsat olabileceğini ifade etti.