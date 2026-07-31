Piyasalar yapay zeka dalgasına odaklandı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik analizler

Dr. Sevgen, Güney Kore (Kospi) Borsası'nda yaşanan sert hareketlerin arkasındaki temel dinamiklere dikkat çekti. Kospi endeksinin yaklaşık %57'sinin sadece iki şirketten (SK Hynix ve Samsung) oluştuğunu belirten Dr. Sevgen, bu yüksek yoğunlaşmanın 1.2 milyon hesabın teminat tamamlama çağrısıyla karşı karşıya kalmasına neden olan bir düşüşü tetiklediğini ifade etti. Ancak bu 'temizlik aşamasının' büyük oranda tamamlandığını ve piyasanın yeniden dengelenmeye başladığını vurguladı.

Yapay zeka yatırımlarının küresel ölçekteki etkisine de değinen Dr. Sevgen, Leopold Aschenbrenner’in ‘Situational Awareness’ fonunun %439’luk devasa büyümesinin ardından Citadel’e devredilmesi örneğini verdi. Bu tür büyük satış ve devirlerin piyasalardaki teminat tamamlama süreçlerini bitirdiğini belirten Dr. Sevgen, Nasdaq’taki yükselişlerin yapay zeka dalgasının temizlenmiş bir zemin üzerinde yeniden başladığına işaret ettiğini söyledi.

BIST 100’de endeks kriterleri değişiyor mu?

Yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksinin bir süredir keyifsiz bir tablo çizdiğini kaydeden Dr. Sevgen, 13.800 seviyesinin altındaki hareketlerin teknik olarak baskı yarattığını belirtti. Endeksteki bu durumun temel bir sebebe dayanmadığını ancak SPK ve MSCI kanadından gelebilecek yeni düzenleme söylentilerinin fiyatlandığını ifade etti. Dr. Sevgen, endekse kabul kriterlerinin sadece işlem hacmi ve piyasa büyüklüğünden ibaret olmaktan çıkarılabileceği yönündeki beklentilerin piyasa reaksiyonlarını etkilediğini vurguladı.

Endeks değişimlerinin aracı kurumların kredi oranlarını doğrudan etkilediğini hatırlatan Dr. Sevgen, geçmişte BIST 30 içerisinde yer alan bazı şirketlerin yaşadığı sıkıntıların kurumlara verdiği zararları anımsattı. Mevcut durumda, 13.750 - 13.800 bölgesi aşılmadığı sürece yukarı yönlü net bir sinyal alınamayacağını savunan Dr. Sevgen, bu seviyelere yaklaşıldığında nakit pozisyonunun artırılması veya korunma (hedging) işlemlerinin değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Döviz kurlarında volatilite beklentisi düşük

Döviz kurlarındaki seyri de analiz eden Dr. Sevgen, dolar ve euroda kısa vadede agresif bir hareket beklemediğini ifade etti. Merkez Bankası rezervlerinin kuvvetli olduğunu ve mevcut ekonomik yapının geçmişteki gibi ani sıçramaları destekleyecek bir zeminde olmadığını belirtti. Euro/TL’deki son dönemdeki hareketliliğin ise tamamen euro/dolar paritesindeki yükselişten kaynaklandığını, bu durumun döviz sepetine yansıdığını ekledi.

Finansal eğitim ve reel sektördeki sıkışma

Piyasa yorumlarının ötesinde finansal okuryazarlığın önemine de değinen Dr. Sevgen, yatırımcıların türev piyasalar gibi kompleks yapıları anlaması için eğitimin şart olduğunu, ancak bu eğitimin küçük miktarlarla pratik yapılarak desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Reel sektörde artan konkordato ilanlarını ise yüksek faizler ve krediye erişimdeki limitlere bağlayan Dr. Sevgen, sermaye piyasalarının bu noktada şirketler için önemli bir fonlama kaynağı olduğunu ancak halka arz süreçlerinde şeffaflık ve doğru bilgilendirmenin esas olduğunu hatırlattı.