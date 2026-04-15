Piyasalara göre İran savaşı bitti mi?

Reuters’in aktardığına göre, küresel yatırımcılar ve Uluslararası Para Fonu (IMF), İran savaşının büyük ölçüde sona erdiği görüşünde birleşiyor. Enerji piyasaları bu konuda daha temkinli olsa da birçok varlık fiyatı savaş öncesi seviyelere geri döndü ve piyasalar çatışmanın etkisini artık sınırlı görüyor.

Orta Doğu’daki savaş ve enerji şoku sırasında küresel büyümeyi tahmin etmenin zorluğuyla karşı karşıya kalan IMF, farklı senaryolar ortaya koyarken birçok sorunun da yanıtsız kaldığını belirtti.

Fonun en dikkat çekici değerlendirmesi ise yaptığı değişikliklerden çok yapmadıkları oldu. IMF, ocak ayında—yani savaş başlamadan üç ay önce—yaptığı tahminle karşılaştırıldığında 2027 yılı küresel büyüme beklentisinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu yıl için büyüme tahmini aşağı çekilse de, gelecek yıl için görünüm büyük ölçüde korunarak küresel ekonominin yüzde 3,2 büyümesi bekleniyor.

Bu tahminler açıklanmadan önce de piyasalar benzer bir fiyatlama yapmıştı. S&P 500 başta olmak üzere Wall Street endeksleri, pazartesi günü savaş öncesi 27 Şubat seviyelerine geri döndü. Yaklaşık yüzde 10’luk düşüş ve ardından gelen toparlanma tamamlanmış oldu. Piyasa oynaklığını gösteren VIX endeksi de şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Küresel hisseleri izleyen MSCI Tüm Ülkeler Endeksi henüz tamamen eski zirvelerine dönmese de iki ay önce görülen rekor seviyelerin yalnızca yüzde 1 altında bulunuyor. Euro/dolar paritesi de yeniden şubat seviyelerine ulaştı.

Erken iyimserlik mi?

Son haftalarda petrol fiyatlarındaki artışa rağmen şirket kâr tahminlerinin sınırlı etkilenmesi dikkat çekiyor. Teknoloji ve enerji şirketlerindeki yukarı yönlü revizyonların etkisiyle, 2026 yılı için küresel kâr büyüme beklentileri savaşın başlamasından bu yana 2-3 puan yükseldi.

2027 yılı için büyüme tahminleri ise ABD ve Avrupa şirketleri için sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 11 seviyelerinde korunuyor.

Nisan başına kadar geçen bir aylık dönemde, S&P 500 ve MSCI endekslerinde ileriye dönük fiyat/kazanç oranları yüzde 10’dan fazla geriledi.

Bu tablo, yatırımcıların savaşı göz ardı ederek gerilimin düşeceği beklentisiyle önümüzdeki yıla odaklanma eğilimini güçlendirdi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock da bu hafta ABD hisseleri ve gelişen piyasalarda yeniden ağırlığını artırdı.

“Tehlikeli bir an”

Buna karşın, hiçbir şeyin değişmediğini söylemek de mümkün değil. Körfez bölgesindeki aksaklıklar nedeniyle küresel petrol ve doğalgaz arzı hâlâ baskı altında. Kısa vadeli petrol kontratları yaklaşık üçte bir oranında yükselirken, doğalgaz ve gübre fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Havayolu şirketleri ise jet yakıtı arzında sıkıntı yaşanabileceğinden endişe ediyor.

IMF de Orta Doğu’daki enerji krizinin uzaması halinde olumsuz senaryoların öne çıkabileceğini kabul ediyor.

Milyarder yatırımcı Ken Griffin ise salı günü yaptığı açıklamada mevcut durumu “tehlikeli bir an” olarak nitelendirdi. Griffin, Hürmüz Boğazı’nın 6 ila 12 ay kapalı kalması durumunda küresel ekonominin resesyona girebileceğini söyledi.

Ancak petrol piyasasındaki fiyatlamalar bu senaryonun ana beklenti olmadığını gösteriyor. Brent petrol vadeli işlemleri, bu yıl ve gelecek yıl için kademeli bir normalleşmeye işaret ediyor. Fiyatlar hâlâ şubat ayına göre yüzde 10-15 daha yüksek olsa da, hızlı hesaplama modellerine göre bu artışın küresel büyümeden yalnızca 0,2-0,3 puan götürmesi bekleniyor.