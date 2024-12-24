Piyasalarda 2024 özeti: Bu yıl çok hareketli geçti!

Finansal piyasalarda yılın ilk çeyreğinde, dünya genelinde önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izlediği "şahin" politikaların ne zaman sonlanacağına ilişkin belirsizlik ve makroekonomik verilerden alınan resesyon sinyalleriyle dalgalı bir seyir öne çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşının gıdaya ulaşımı engellediği dönemde, Orta Doğu'da İsrail'in, başta Filistin olmak üzere bölge ülkelerle yaşadığı gerginlikler risk iştahını törpüledi.

Orta Doğu'da çıkan çatışmalar, özellikle petrol arzını tehdit ederken yatırımcıların altın başta olmak üzere güvenli varlıklara yönelik talebini destekledi.

Bu gelişmelerle yılın ilk çeyreği, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi, jeopolitik risklerin varlığını koruması ve artan enflasyonun etkisiyle finansal piyasalarda oynaklığın arttığı bir dönem oldu.

Emtia fiyatları 2023 yılı sonuna doğru yatay bir seyir izlese de jeopolitik riskler, finansal koşullar ve arz yönlü faktörler petrol fiyatlarında oynaklığın sürmesine neden oldu.

Yurt içinde finansal piyasalarda yerel yönetimlerin belirleneceği seçim atmosferinde karışık bir seyir izlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında atacağı adımlar yakından takip edildi.

Merkez Bankası’nda başkan değişimi ve faiz artışı gelişmeleri gündeme damga vurdu. Öte yandan, bu dönemde kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede çalışmalar sürdü.

Bu dönemde Türkiye, ekonomi politikalarında izlenen yol haritasının olumlu sonuçlarını almaya devam etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti.

Yılın ilk çeyreğinde finansal piyasalarda öne çıkan gelişmeler şöyle oldu:

Ocak 2024: Dünyada ve Türkiye’de enflasyon ve faiz gündemi

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2023'te kasım ayına kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2023 yılının son toplantısının tutanaklarında, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında öngörülerin üzerinde 165 bin kişi oldu.

Almanya'da TÜFE beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,7 arttı.

ABD'de aralık ayında ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,4 yükseldi.

Euro Bölgesinde aralık ayı TÜFE aylık yüzde 0,2, yıllıkta beklentilerin altında yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 216 bin kişi arttı.

Hazine nakit dengesi Aralık'ta 197 milyar lira açık verdi. 2023 nakit açığı 625,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2023 yılı en yüksek altın ithalatı yapılan yıl oldu. Geçen yıl altın ithalatı 318 bin 918 kg olarak gerçekleşti.

Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin iştiraki elektrikli araç üreticisi Evergrande NEV'in Başkan Yardımcısı Liu Yongcuo gözaltına alındı.

Fitch, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, finansal sektörlerin görünümünün çoğunlukla "nötr" olduğunu açıkladı.

Dünya Bankası, Türkiye büyümesi tahminlerini 2023 yılı için yüzde 4,2, 2024 için yüzde 3,1, 2025 için ise yüzde 3,9 olarak açıkladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 33.763 puana ulaşarak 34 yılın rekorunu kırdı.

Şimşek, kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini duyurdu.

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9'a çıktı.

Şimşek, Türkiye'nin 2023 yılını 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattığını açıkladı.

ABD TÜFE aralıkta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,4 arttı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 153 milyon dolarlık fazla oluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TCMB'nin bankalara verdikleri kredilerin kullanım alanları ve toplumsal faydasına göre not vereceklerini söyledi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı sunumda, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

Erkan, para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Brent petrol, Husilere hava saldırısı düzenlenmesinin ardından 80 doları aştı.

Japonya Araştırma Şirketi Teikoku Databank, ülkede iflas eden şirket sayısının 2023 yılı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 806 olduğunu belirtti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin fiyat artışlarına ilişkin öncü verilerini teyit etti. Ülkede TÜFE Aralık 2023'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

İngiltere'de TÜFE Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Euro Bölgesinde kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,9'a ulaştı. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

TCMB ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,2'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,9'a yükseldi.

Japonya'da 2023'te yıllık çekirdek TÜFE, önceki yıla kıyasla yüzde 3,1 yükseldi. Buna göre "son 41 yılın en hızlısı" olarak gösterilen söz konusu yıllık TÜFE artış hızı, 1982 yılında kaydedilen artış hızı ile eş değer oldu.

Tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 iken ocak ayında yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 oldu.

TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi.

Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9'a yükseldi.

ABD 2023 yılı 4. Çeyrek GSYH'si yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

ABD'de kişisel gelirler aralıkta bir önceki aya göre öngörülere paralel olarak yüzde 0,3 artış gösterdi.

Türkiye'de ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 oldu.

Japonya'da 2023 yılının son ayında işsizlik oranı yüzde 2,4'e geriledi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık 1,9 puan azalışla 107,1'e düştü.

Fed ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiye paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu.

Türkiye'nin ihracatı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 2,9 oldu.

Şubat 2024: Merkez Bankası’nda başkan değişimi

TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB PPK Toplantı Özeti'nde, yıl sonu itibarıyla çekirdek göstergelerin eğiliminin son Enflasyon Raporu'nda tahmin edilenden daha olumlu bir enflasyon eğilimine işaret ettiği vurgulandı.

6 Şubat depremlerinin birinci yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) faizsiz ve 22 ay geri ödemesiz kredisi depremzede işletmelere katkı sağladı

Euro Bölgesi'nde TÜFE ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,8'e düştü.

İngiltere Merkez Bankası da (BoE) faizleri sabit tutarak 5,25 seviyesinde bıraktı.

2 Şubat’ta Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi. 3 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan, TCMB Başkanlığı'na atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu bildirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam, ocak ayında 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

Yıllık enflasyon ocakta tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu.

TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisini devreye aldı.

Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı.

Hazine nakit dengesi ocak ayında 206,8 milyar lira açık verdi.

Almanya'nın sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla azaldı.

Çin'de tüketici fiyatları 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti. Ocakta ÜFE, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5, TÜFE yüzde 0,8 düştü.

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,9'a geriledi.

Almanya'da yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin baz etkisinin sona ermesinin etkisiyle ocakta yüzde 4,9'a geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS 300 baz puana geriledi.

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi.

ABD'de TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklenenden daha fazla azalırken, yıllık bazda ise yüzde 4 ile tahminlere paralel artış gösterdi.

Japonya'da GSYH, 4'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Türkiye'nin ihracatı 2023 yılında küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen 255,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'de cari işlemler dengesi 2023 yılında 264,2 milyar dolar fazla verdi.

Türkiye'de işsizlik oranı 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 8,8 ile son 42 çeyreğin en düşük seviyesine geriledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın sermayesinin 35 milyar 700 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı.

Fed son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çektiğini ortaya koydu.

TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

ECB, geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıkladı.

IMF Sözcüsü Julie Kozack, enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını, para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamaya geldiğini bildirdi.

Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü.

TCMB, ticari gayrimenkul piyasasındaki fiyat gelişmelerinin izlenmesi amacıyla üretilen Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni (TGFE) yayımlamaya başladı. TGFE, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5, yıllık bazda nominal yüzde 98,2 ve reel olarak yüzde 21,8 arttı.

AB ülkeleri, Euro para transferlerinin saniyeler içinde gerçekleşmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Almanya'da tüketici güveni hafif yükselirken tasarruf eğilimi 16 yılın en üst seviyesine çıktı, ülkede gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi, 0,6 puan artarak eksi 29 oldu.

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalatı yüzde 22 azalışla 26 milyar 218 milyon dolar oldu.

ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.

Menkul satış sözleşmelerinde ödemelerin Türk lirasıyla yapılması zorunluluğuna istisna getirildi.

Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü.

Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta yıllık yüzde 2,8 ile Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen G20 toplantıları kapsamında, Şimşek ve Karahan ile bir araya geldi.

OECD Başekonomisti Clare Lombardelli, BoE para politikasından sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı.

Almanya'da yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.

Mart 2024: Faiz yüzde 50’ye çıktı

TCMB'den ilave sıkılaşma adımları kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.

ECB, yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi. Böylece para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında, art arda dördüncü kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları Euro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fithc Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 275 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a çıkarak 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu. Japonya ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 büyüme kaydederek teknik resesyonun önüne geçti. Japonya'da revize edilen veriler, ekonominin geçen yıl ekim-aralık döneminde güçlü sermaye harcamalarının da desteğiyle büyümeye döndüğünü ve bu sayede teknik bir resesyondan kıl payı kurtulduğunu ortaya koydu.

ABD'de TÜFE, şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Çin Merkez Bankası, politika faizini sabit tutarken piyasadan net nakit geri çekti. Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya aktarılan para, vadesi dolan kredilerinden çekilen miktarın altında kaldı. Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya aktardığından daha fazla nakit varlığı geri aldı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 oldu.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar verdiği belirtildi.

TCMB faiz kararının ardından dolar/TL geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318'e geriledi. TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı.

SNB, gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası oldu. Faizin 1,75'te sabit bırakılması beklenirken SNB'nin dokuz yılda yaptığı ilk faiz indirimi dikkati çekti. SNB, politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

BoE politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu. PPK, geçen sonbahardan beri, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde yerleşik hale gelme riski ortadan kalkana kadar, para politikasının uzun bir süre boyunca kısıtlayıcı olması gerektiği kanısına vardı.

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü. ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin GSYH nihai verilerini açıkladı.

Yılın ikinci çeyreği hareketlilik devam etti

Finansal piyasalarda yılın ikinci çeyreğinde enflasyonla mücadele sürerken, merkez bankalarının "şahin" duruşlarının yan etkisi niteliğindeki resesyon ihtimalinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendi.

Yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizlik hakim olurken, artan durgunluk risklerinin gölgesinde banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalarda dalgalı bir seyrin öne çıkmasına neden oldu. Bu dönemde açıklanan makroekonomik verilerde merkez bankalarının para politikalarını gevşetip gevşetmeyeceğine ilişkin ipuçları arandı.

Öte yandan, başta Orta Doğu olmak üzere, birçok bölgede artan jeopolitik riskler varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artıran önemli bir etken olarak öne çıktı.

Yurt içinde ekonomi yönetiminin öncülüğünde atılan adımlar öne çıkarken, para politikasında sıkı duruşunu sürdüren TCMB'nin aldığı kararlar piyasalarda güven duygusunu tesis etti.

Yılın ikinci çeyreğindeki önemli gelişmeler şöyle:

Nisan 2024: Avrupa “resesyonda”

Kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.

FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya yükseltildi.

ABD'de TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu belirtildi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) başkanlığına Kristalina Georgieva'nın yeniden seçildiği duyuruldu. IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun 1 Ekim itibarıyla ikinci 5 yıllık dönemde IMF başkanlığı görevini yürütmesi için Georgieva'yı seçtiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 2023 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 6 trilyon 923 milyar 835,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Bankanın altın mevcudu 1 trilyon 417 milyar 869,8 milyon lira oldu.

Cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi.

Ocak-mart döneminde ABD ekonomisinin büyüme oranı, yüzde 2,5 olan beklentilerin altında kaldı.

BoJ politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.

Almanya'da martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, nisanda değişmeyerek Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Euro Bölgesi’nde TÜFE, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Euro Bölgesi, 2023'ün ikinci yarısında teknik resesyon yaşadı. Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Mayıs 2024: S&P’den not artışı

Fed, politika faizini 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek aralıkta bıraktı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiğini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu duyurdu.

Riksbank, yüksek enflasyonla mücadelesinin ardından zayıf ekonomiyi sebep göstererek sekiz yıl sonra ilk kez politika faiz oranını düşürdü.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 39,2 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

AB uyumlu TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi getirilmesi, enerji güvenliği, göç ve üçüncü ülkelerde iş ortaklıkları konularında işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutma kararı aldı.

Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi.

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk çeyreğinde 6,9 milyar lira konsolide net kar elde etti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

SPK, yatırımlarını borsada değerlendirenlerin finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek için kamu spotu hazırladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemi Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 arttı. Böylelikle 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme kaydedildi.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi nisanda 1,5 milyar dolar gerileyerek 72,8 milyar dolara indi.

Haziran 2024: Türkiye, gri listeden çıkarıldı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankasının net rezervleri artıya geçti. TCMB'nin swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda "Yıllık enflasyon, hizmet ve temel mal gruplarında bir miktar düşerken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldi." denildi.

Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesine çıktı. Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıkarken, Eylül 2021'den bu yana Türk lirası reel anlamda en değerli seviyesine yükseldi.

İngiltere'de Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz." dedi.

BoC, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. Bankadan yapılan açıklamada bir sonraki toplantıda faiz artışına gidilebileceğine işaret edildi.

Dünya Bankası, 2024 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti. Banka, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesinin bu yıl ortalama yüzde 4, gelişmiş ülkelerinkinin ise yüzde 1,5 olacağı öngörüsünü paylaştı.

OECD: G20 ülkelerinin bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümesi ortalama yüzde 0,9 olurken, Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında bu dönemde en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4’e yükseldi. AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

ABD'de TÜFE, mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

BoJ politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2'ye gerileyerek BoE'nin hedefine ulaştı. İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylelikle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefine ulaşıldı.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi. BoE, enflasyonda son dönemdeki gevşemeye karşın politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinci sıraya yükselirken, Star Rafineri 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3. oldu.

Japonya ve ABD'deki getiri farkının yüzde 5’in üzerinde olması yen üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Japon para birimi dolar karşısında 1986'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti.

TCMB’den TL ticari kredilerde sağlıklı fiyat oluşumunu destekleyecek adım atıldı. Azami erken ödeme ücretleri, sabit faizli TL kredilerde kredinin yıllık bileşik faiz oranının yüzde 5’i ile ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin yüzde 0,20’sinin toplanması ile hesaplanacak.

Türkiye, gri listeden çıkarıldı. Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı.

Finansal piyasalarda 2024 yılı üçüncü çeyreği yoğun geçti

Finansal piyasalarda, Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerle artan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra resesyon endişesinin risk iştahını törpülemesiyle yılın üçüncü çeyreğinde dalgalı bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası (Fed) da parasal gevşeme adımları atan bankalara katıldı.

Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi. ECB ile birlikte İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü ve Mart 2020'den beri ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Yurt içinde yeni ekonomi yönetimi öncülüğünde atılan adımlar öne çıkmaya devam ederken, para politikasında sıkı duruş ve alınan ek kararlar yılın üçüncü çeyreğine damga vurdu.

Cari işlemler hesabı 8 ay sonra fazla verdi. KKM'nin gerilemesinde Türk lirasının reel olarak değerlenmeye devam etmesi ve ekonomide atılan adımlar etkili oldu. Bununla birlikte, yurt içinde dezenflasyon süreci devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış temmuz, ağustos ve eylül aylarında yıllık bazda geriledi.

BIST 100 endeksi, yılın üçüncü çeyreğini yüzde 5,4 düşüşle 9.777,46 puandan tamamlarken, aynı dönemde, dolar/TL de yüzde 4,7 artarak 34,1610 seviyesine çıktı.

Yılın üçüncü çeyreğindeki önemli gelişmeler şöyle:

Temmuz 2024: Faizlerde indirim konuşulmaya başlandı

Rusya Merkez Bankasının Çin'in para birimi yuan cinsinden takas hacmi günlük 19,5 milyar rubleyle (yaklaşık 2,7 milyar dolar) rekor seviyeye çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseldi.

ABD'de TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 31 Mart 2024 sonunda 15,85 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 30 Haziran 2024 sonunda 18,29 trilyon liraya yükseldiğini bildirdi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıkardı.

Fed'in Bej Kitabı ekonomik büyümenin yavaşlamasının beklendiğini ortaya koydu. Fed, ülkede yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda ekonominin daha yavaş büyümesinin beklendiğini bildirdi.

ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı bildirildi.

Microsoft 365, dünya çapındaki birçok işletmeyi etkileyen sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini, birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmetinin tam işlevselliğe geri yüklendiğini belirterek, kalan etkinin hala bazı uygulama ve hizmetlerde sürdüğünü bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. TCMB'den likidite sterilizasyonu için yeni adım attı. TCMB, sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 ile beklentileri aştı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 65 milyar dolara geriledi. TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma toplam stok bakiyesi haziranda 4,3 milyar dolar gerileyerek 63,8 milyar dolara indi.

ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ağustos 2024: Korku yükseldi

BoE, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü ve böylece Mart 2020'den beri ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Temmuz ayında ihracat 2023'ün aynı ayına göre, yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatına ulaşıldı.

ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı.

ABD'de istihdam artışının temmuzda beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından ülke ekonomisinin gücüne ilişkin endişelerle piyasalar sert bir darbe aldı.

ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında düşüş yüzde 10'u aştı, Güney Kore'de ise yüzde 10'a yaklaştı.

Japon Nikkei 225 endeksi 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Nikkei 225 vadeli işlemlerde devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu.

VIX Endeksi 4 yılın zirvesine çıktı. Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü.

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geldi.

Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,3 oldu.

Cari işlemler hesabı 8 ay sonra fazla verdi. Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 549 milyon dolarlık fazla oluşurken, Türkiye 8 ay sonra cari fazla verdi.

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti. Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişiklilerini açıklarken, Türkiye'nin standart endeksine 1, Small Cap Endeksine ise 4 yeni hissenin eklendiğini duyurdu.

ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin altında geldi.

Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü.

ABD'de enflasyon temmuzda yıllık yüzde 2,9 ile beklentilerin altında geldi.

TCMB, politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

Türkiye İş Bankası 100 yaşına girdi.

Çin Merkez Bankası (PBoC), temmuzdaki 20 baz puanlık indirimin ardından bu ay politika faizini sabit tuttu.

TCMB'nin Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık temmuz ayında 57,4 milyar dolar seviyesine indi.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü.

Eylül 2024: Draghi’nin raporu, Fed'in faiz indirimi

Banka hesapları için tanımlanan kolay adreslerin tek ekranda sorgulanabildiği Kolay Adres (KOLAS) Sorgulama hizmeti e-Devlet'te başladı.

Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini üst üste üçüncü toplantıda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25'e indirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

Japon ekonomisi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 büyüdü

Eski ECB Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB'nin, ABD ve Çin ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

ABD'de enflasyon ağustosta beklentiler dahilinde yıllık yüzde 2,5 oldu.

Moskova Borsasının, ana endeksinin yuan cinsinden de hesaplanacağı bildirildi.

ABD'de ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülerin altında yükseldi.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, yıllık karı 1 milyar doları aşan şirketlerin en az yüzde 15 kurumlar vergisi ödemesine yönelik teklifini yayımladı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 19'a çıkararak, daha fazla sıkılaştırma sinyali verdi.

ABD, Çin'e yönelik tarife artışlarını netleştirdi. Tarife oranı bazı çelik ve alüminyum ürünler ile bataryalar için yüzde 25, yarı iletkenler ve güneş pilleri için yüzde 50, elektrikli araçlar için yüzde 100 oldu.

ABD merkezli kuruluş CNAS'ın raporuna göre, Türkiye, son yıllardaki başarılı performansı ile dünyanın en büyük İHA-SİHA tedarikçisi oldu. İHA-SİHA satışlarında 2014 yılında zirveye ulaşan Çin'i Türkiye 2021 yılında geride bıraktı.

Fed politika faizini 50 baz puan indirdi. Banka, politika faizinde Mart 2020'den bu yana ilk kez indirime gitti ve politika faizini yüzde 4,75-5,00 aralığına düşürdü.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

BoE, politika faizini, beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bıraktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fed'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

ABD'nin cari açığı ikinci çeyrekte yüzde 10,7 arttı. Ülkenin cari açığı, 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

Çin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi kararının ardından beklentilerin aksine gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişiklik yapmadı.

İsveç Merkez Bankası, ekonomiye destek için faiz indirimlerine devam ediyor. İsveç Merkez Bankası (Riksbank), yüksek enflasyonla mücadelesinin ardından zayıf ekonomiyi sebep göstererek politika faizini üçüncü kez 25 baz puan düşürdü.

OECD, dünya çapında dezenflasyon sürecinin devam etmesi, reel gelirlerin iyileşmesi ve birçok ekonomide para politikasının daha az kısıtlayıcı olmasının talebi destekleyeceği beklentisiyle küresel ekonomide bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,1 yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,2'ye yükseltti.

İsviçre Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ediyor. İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini ekonomiye destek için üçüncü kez 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkeler arasındaki politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile tahminler dahilinde büyüme kaydetti.

İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 büyüdü.

Toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 51,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1,6'ya inerek, ECB hedefinin çok altına düştü.

2024 biterken finansal piyasalar

Finansal piyasalarda, yılın son çeyreğinde gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında sürdürdükleri sıkı para politikalarında gevşeme döngüsüne girmeleriyle pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'de başkanlık seçimleri sonuçlarının piyasalara yansımaları izlendi.

Yılın dördüncü çeyreğinde dünya genelinde resesyon endişeleri sınırlı olsa da devam ederken, ABD'deki başkanlık seçimlerinde galip çıkacak adayın uygulayacağı ekonomi politikalarına ilişkin beklentiler piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Bu dönemde Avrupa'da yavaşlayan ekonomik aktiviteyi canlandırmak amacıyla Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimleri takip edilirken, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin artması ve Fransa ile Almanya'da ortaya çıkan siyasi krizler pay piyasalarında risk iştahının azalmasına neden oldu.

Asya tarafından ise Güney Kore'de yaşanan siyasi kriz, Japonya ve Çin'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ile Trump'ın özellikle Çin'e yönelik tutumu bölgede pay piyasaları üzerinde etkili oldu.

Yurt içinde TCMB rezervlerinde rekor seviyeler takip edildi

Yılın son çeyreğinde ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların piyasalar üzerindeki olumlu yansımaları izlendi. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri üst üste rekor kırarken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü.

TCMB toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılın son çeyreğinde dezenflasyon süreci devam ederek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinde de gerileme sürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son çeyreğini yüzde 4 artışla 9.724,50 puandan tamamlarken, aynı dönemde, dolar/TL de yüzde 2,9 artarak 35,1860 seviyesine çıktı.

İşte 2024 yılının dördüncü çeyreğindeki önemli gelişmeler

Ekim 2024: Gıda fiyatlarında artış

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,8 olarak belirlendi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 44,3'e geriledi.

ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 49,38'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,09'a geriledi.

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite eylül ayında daraldı ve son 7 ayın en düşük seviyesine indi.

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

Türkiye'de genel devlet açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl yüzde 4,8 olarak gerçekleşirken, genel devlet açığı 1 trilyon 272 milyar 714 milyon lira olarak tahmin edildi.

Küresel gıda fiyatlarında eylülde son 18 ayın en hızlı artışı yaşanırken, şeker başta olmak üzere tüm emtia gruplarında fiyatlar yükseldi.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

TCMB'nin Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, yıllık enflasyon, enerji ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda gerilerken, bir önceki ay düşüş sergileyen gıda fiyatları eylül ayında işlenmemiş gıda alt grubu kaynaklı olarak görece yüksek bir artış kaydetti.

Almanya'da fabrika siparişleri, art arda 2 aylık artışın ardından ağustosta yüzde 5,8 gerileyerek, ocaktan bu yana en keskin düşüşü kaydetti.

Çin'in döviz rezerv varlıklarının, eylülde 3 trilyon 316 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 10,8 azalışla 70,4 milyar dolara inerken, 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe alırken, farklı spor dallarında 1900 kişinin ücretini inceledi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı.

TCMB ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL'den 4 milyar TL'ye yükseltti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,36 ile ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları azaldı.

Fed, politika faizinin 4 yıl aradan sonra ilk kez indirildiği, 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin faiz indiriminin boyutu konusundaki görüş ayrılıklarını gösterdi.

ABD'de TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,11'e yükseldi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) bülteninde, Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldiği bildirildi.

ABD'de ÜFE, eylülde aylık bazda değişim göstermeyerek beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 1,8 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,09 arttı.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseldi.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, eylülde de değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyon şokları ve artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle küresel ekonomik belirsizliğin arttığını belirterek, yüksek belirsizliğin makrofinansal istikrarı derinden etkileyebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile yaklaşık 3,5 yılın ardından ilk kez hedeflenen yüzde 2 seviyesinin altında gerçekleşti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

KKM geçen hafta yaklaşık 20 milyar 177 milyon lira azalarak, 1 trilyon 470,5 milyar liraya düştü.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7'ye geriledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ticarette yüksek tarifeler uygulama yaklaşımının "son derece yanlış" olduğunu belirterek, geniş kapsamlı ve hedefe yönelik olmayan tarifelerin fiyatları yükselteceğini ve Amerikan şirketlerini daha az rekabetçi hale getireceğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve 714,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Japonya'nın 2024 mali yılı nisan-eylül ticaret açığı yüzde 14,4 artışla 3,11 trilyon yene (20,8 milyar dolar) yükseldi.

Orta Doğu'da İsrail'in devam eden saldırılarıyla artan çatışmalar ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımlarından destek bulan altının ons fiyatı 2 bin 714 dolara çıkarak rekor kırdı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2024 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükseldi.

Çin'de kurumsal krediler ve emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 25'er baz puanlık indirim açıklandı.

IMF, küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının beklendiğini belirterek, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korudu.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta değişim göstermeyerek yüzde 6,52 olurken, mortgage başvuru faaliyeti temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 4. toplantısında politika gevşemesine giderken, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

Fed'in Bej Kitabı, ABD'de ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiğini ortaya koydu. Fed, son haftalarda neredeyse tüm bölgelerde ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik görüldüğünü, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) verilerine göre, eylülde 51,4 olan hizmet sektörü şirket faaliyetleri PMI, ekimde 51,2'ye düşerek son 8 ayın en zayıf seviyesini gördü.

TCMB toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de imalat sanayi PMI, ekimde aylık 0,5 puan artarak 47,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Çin'de gösterge faiz işlevini yerine getiren 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) bu hafta yapılan indirimin ardından Çin Merkez Bankası (PBoC) ana politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizini sabit bıraktı.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi’ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri düştü.

Orta Doğu'da İsrail'in devam eden saldırılarıyla artan gerilim ve ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliğin devam etmesinden destek bulan altının ons fiyatı, bu yıl 35 kez rekor yeniledi.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirterek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." dedi.

ABD'de mal ticareti açığı, eylülde aylık yüzde 14,9 artarak, 108,2 milyar dolara yükseldi.

AB, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35,3'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirdi.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü.

ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 233 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüyerek teknik resesyondan kurtuldu.

Almanya'da eylülde yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2'ye yükseldi. Böylece ülkede enflasyon oranı yeniden arttı.

Rusya Tarım Bakanlığı, ülkede tereyağı fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bir dizi önlem alınacağını bildirdi. Rosselkhoznadzor'dan Rus basınına yapılan açıklamada, Türkiye'den 27 Ekim'den bu yana tereyağı ithalatına başlandığı ve 29 Ekim itibarıyla toplam 20 tonluk ithalatın gerçekleştiği kaydedildi.

Kasım 2024: Trump yeniden başkan seçildi

Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi.

Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin ilan edileceğini belirterek, "Bu mükelleflerin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812,8 milyar lira, bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor." dedi.

Türkiye imalat sanayi PMI, ekimde 45,8'e yükseldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden 2024 yılı gelişmeleri ve 2025 yılı öngörülerini içeren "Hazine Finansman Programı" yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak sektördeki denetimlerini artırdı, 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti, 500 milyon lira ceza uyguladı.

TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 1,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,24'e geriledi.

TCMB toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artışla 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, mevcut duruma ilişkin daha olumlu bir değerlendirmeyle kasımda art arda aylık artışını ikinci aya taşıdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Çin'de hizmetler sektöründeki aktivitenin barometresi kabul edilen öncü gösterge, ekimde toparlanma işareti verdi.

İngiltere'de hizmet sektöründe büyüme ekimde zayıflama göstererek, Kasım 2023'ten beri görülen en yavaş sektör aktivitesi kaydedildi.

ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde aylık bazda yüzde 19,2 artışla 84,4 milyar dolara çıkarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), küresel tarım sektörünün jeopolitik gerilimler, iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı hava olaylarının artan sıklığı ve şiddeti dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu ve bazı ülkelerin ihracat kısıtlamalarının uluslararası ticaret sistemi üzerinde ilave baskı oluşturduğunu bildirdi.

Almanya'da fabrika siparişleri, uçak, gemi, askeri araç ve tren gibi büyük siparişlerin etkisiyle eylülde yüzde 4,2 yükseldi.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın destekçilerine yaptığı konuşmada zaferini ilan etmesinin ardından dünyanın en büyük ekonomisindeki seçim sonuçları küresel çapta varlıkları etkilemeye devam ediyor.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek, yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi.

TCMB toplam rezervleri, 1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artışla 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e indirdi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

Çin'de TÜFE, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,3 yükselirken, ÜFE yüzde 2,9 geriledi.

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermedi ve yüzde 8,6 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 988 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 734 milyon dolarlık fazla oluştu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), gelecek 5 yılda Türkiye'deki yatırım önceliklerini, yeşil dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermaye gelişiminin artırılması, Türkiye'nin küresel rekabet gücünün desteklenmesiyle ülkenin altyapı ve bölgesel entegrasyonunun güçlendirilmesi olmak üzere 4 temel alan olarak belirledi.

Almanya'da açıklanan nihai veriler, gıdanın ve hizmetlerin daha pahalı gelmesinin etkisiyle enflasyonun ekimde yüzde 2'ye çıktığını teyit etti.

ABD'de TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıkladı.

ECB'nin ekim ayı para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekimdeki faiz indirimini risklere karşı bir korunma olarak değerlendirdiklerini ve aşırı düşük fiyat artışı riski konusunda bölünmüş göründüklerini ortaya koydu.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), Münih ve Yukarı Bavyera Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) için yaptığı "Bürokrasinin maliyetleri-Acilen reformlara ihtiyaç var" adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırmada, aşırı bürokrasinin Almanya'ya daha fazla maliyet çıkararak her yıl ekonomik üretimde 146 milyar Euro luk kayba neden olduğu belirtildi.

ABD'de ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD başkanlık seçiminin sonuçlarının para politikası kararları üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını ifade etti.

ABD'de sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti.

ABD'de perakende satışlar, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek için 5 bankaya yetki verildiğini duyurdu.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, ekim ayında yıllık bazda yüzde 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığına finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick'i aday gösterdiğini açıkladı.

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişiklik yapılmadı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,90'a yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 1,7 arttı.

ABD'de ikinci el konut satışları, ekimde yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

TCMB'den TL mevduatta artışla uyumlu sadeleşme adımları attı. TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılırken, yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı düşürüldü.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını ilerletmek için uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla G7 liderlerinin taahhütlerinin uygulanmasında önemli bir adım daha atıldığı aktarıldı.

Fed, ülkenin mali borcunun sürdürülebilirliğinin finansal istikrara yönelik en önemli risk olarak görüldüğünü bildirdi.

ABD'de imalat sanayi PMI, kasımda aylık 0,3 puan artarak, 48,8 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini açıkladı.

Çin'de gösterge faiz işlevini yerine getiren 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarının (LPR) sabit kalmasının ardından PBoC, ana politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizini de değiştirmedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

TCMB, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasımda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'ye, reel sektör için yüzde 47,8'e ve hanehalkı için yüzde 64,1'e indi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız." dedi.

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü.

Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak, 23 milyar 500 milyon dolar, ithalatı ise aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TCMB, "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir." açıklamasında bulundu.

TCMB'nin PPK Toplantı Özeti'nde, "12 aylık birikimli olarak cari açığın, seyahat gelirlerinin devam eden güçlü katkısıyla ekim ayında da azalacağı öngörülmektedir. " ifadesine yer verildi.

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüme kaydetti.

TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda, "Küresel piyasalardaki yüksek oynaklıklara ve jeopolitik risklere rağmen yabancı yatırımcıların Türk bankalarının borçlanma enstrümanlarına yüksek ilgisi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı kasım ayında yeniden yüzde 2,3 seviyesine çıktı.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi’ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri arttı.

BoE, küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik ve risklerin arttığı yönünde uyarıda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat, yüzde 43,1 azalarak 1 milyon 686 bin 454 ton olarak gerçekleşti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Aralık 2024: Türkiye'de enflasyon seyri

Türkiye imalat sanayi PMI, kasımda 48,3'e yükseldi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Almanya'daki 9 fabrikasında uyarı grevi başladı.

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı ekim ayında yüzde 6,3 oldu.

ABD'de Başkan Joe Biden öncülüğündeki hükümet, görev süresinin son ayında Çin'e çip sektöründe ilave kısıtlamalar getiren yeni tedbirler açıkladı.

TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yİ-ÜFE yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 146 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Türk lirası reel anlamda yaklaşık 4 yılın zirvesine ulaştı. Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday gösterdiğini duyurdu.

OECD, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörürken, Türkiye'de ekonomik büyümenin yüzde 3,5 olmasını bekliyor.

Euro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 arttı.

Fed Başkanı Powell, ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini söyledi.

Fed'in "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayınladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetlerinin çoğu bölgede hafif bir artış gösterdiği belirtildi. Raporda, ekonomik faaliyetteki büyümenin genel olarak küçük olsa da büyüme beklentilerinin çoğu coğrafya ve sektörde ılımlı bir artış kaydettiği aktarıldı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

TCMB Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranını yüzde 80'den yüzde 30'a indirdi.

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, bugün 11021 sayılı karar uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'nin, Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü.

Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si 250 baz puanın altına düşmesiyle ilgili, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir." dedi.

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, kasım ayında 3 trilyon 265 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

İngiltere, AB ile ticareti artıracak, işletmeleri destekleyecek ve ekonomik büyümeyi sağlayacak şekilde ikili ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin 2024'ün son çeyreğinde ılımlı toparlanmasının beklendiğini ancak politik belirsizliklerin ortaya çıktığını bildirdi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde arttı.

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 175 bin kişi oldu.

SPK, Merkezi Takas Kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esaslarına yönelik değişikliğe gitti.

ABD'de TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, mali sürdürülebilirlik konusunda endişe duyduğunu belirterek, görev süresi boyunca ABD'nin mali açığını daraltmada daha fazla ilerleme kaydedilemediği için üzgün olduğunu ifade etti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkeye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını bildirdi.

AB, çeşitli ekonomik programlarının finansmanı ve Ukrayna'nın desteklenmesinin devamı için 2025'te yaklaşık 160 milyar Euro luk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

BoC, politika faizini yüzde 3,25'e indirdi.

ABD'de ÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Aralık ile biten haftada 242 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda 4. faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 1 milyar 880 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 163 milyon dolarlık fazla oluşurken, cari işlemler hesabı yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini, ekonomiye destek için beklenmedik şekilde 50 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkeler arasındaki politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre değişmedi.

İngiltere ekonomisi ekimde sanayi üretimindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü.

Fed New York Şubesinin açıkladığı imalat endeksi, aralıkta 0,2 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de imalat sanayi PMI, aralıkta aylık 1,4 puan azalarak 48,3 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ocakta daha fazla faiz indirimi sinyali verdi.

İngiltere'de aralıkta özel sektör istihdamında yaklaşık 4 yılın en sert düşüşü görüldü.

Çin'de perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 3 artarak, ekimdeki yüzde 4,8'lik yükselişin altında performans sergiledi.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 939 milyar 460 milyon lira, giderleri 956 milyar 105 milyon lira oldu. Bütçede kasımda 16 milyar 646 milyon lira, ocak-kasım döneminde 1 trilyon 276 milyar 935 milyon lira açık oluştu.

İngiltere'de işsizlik ağustos-ekim döneminde yüzde 4,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Ekim 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 15 milyar dolar artarak 177,7 milyar dolar oldu.

AB, ekim ayında 3,9 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni, aralık ayında faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiyle yükseldi.

Fransa Merkez Bankası, Fransız ekonomisi için gelecek yıllarda büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle düşürdü.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

BoJ, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

İsveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,50 seviyesine çekti.

TCMB toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BoJ, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

BoE, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit bırakırken, gelecek faiz indirimlerine ilişkin kademeli ve temkinli yaklaşımın süreceğine işaret etti.