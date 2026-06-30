Piyasalarda 30 Haziran hareketliliği: Dr. Nuri Sevgen’den kritik uyarılar ve stratejiler

Borsada açığa satış yasağının kaldırılmasını değerlendiren Dr. Sevgen, bu mekanizmanın sanıldığı kadar kötü bir şey olmadığını ve piyasaya derinlik katan profesyonel bir iş olduğunu ifade etti. Açığa satışın piyasada gereksiz fiyatlamalar olduğunda dengeleyici bir unsur olarak kullanıldığını belirten Dr. Sevgen, bu piyasanın açılmasıyla birlikte Takasbank üzerinden ödünç piyasasının da işlerlik kazanacağını ve yatırımcılar için ek bir gelir kapısı oluşacağını vurguladı.

30 Haziran: ‘Fondatenli bilançolar’ ve vade kapanış günü

Haziran ayının son gününün finansal takvim açısından oldukça yoğun olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen; bugün SGK prim ödemeleri, özel sektör maaş ödemeleri ve VIOP vade sonu gibi önemli başlıkların bir araya geldiğini belirtti. Portföy yöneticileri ve fonlar için performans hesaplama günü olan 30 Haziran’da, ‘fondatenli bilançolar’ yani daha iyi fiyatlamalar için kapanışlarda enteresan hareketler görülebileceğine dikkat çeken Dr. Sevgen, piyasanın gücü zayıf görünse de gün sonunda artı kapanış ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Halka arzlar ve nakit çıkışı

Bu hafta piyasada beş önemli halka arzın (Orzak İlaç, Soho Giyim, Golda Gıda, İsve Seramik ve Ekim Turizm) gerçekleştiğini belirten Dr. Sevgen, toplam büyüklüğün yaklaşık 12,12 milyar TL (250-260 milyon dolar) civarında olduğunu ifade etti. Bu durumun piyasadan bir miktar nakit çıkışına neden olduğunu ve dünkü satışlarda bunun etkisinin görüldüğünü dile getiren Dr. Sevgen, ancak eşit dağıtım yöntemi nedeniyle bu arzların piyasayı bozacak kadar büyük bir sarsıntı yaratmasını beklemediğini ekledi.

Teknik seviyeler ve hedging önerisi

BIST 100 endeksinde 14.250 seviyesinin altındaki kapanışın teknik olarak sıkıntılı bir döneme işaret ettiğini belirten Dr. Sevgen, 14.350 seviyesinin üzerine çıkılamadığı takdirde 13.500 potansiyelinin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. Riskten korunmak (hedging) isteyen yatırımcılar için BIST 30 Ağustos vade kontratlarında 17.400 seviyelerine doğru olası ataklarda kısa (short) pozisyon denenebileceğini öneren Dr. Sevgen, bu seviyenin stop noktası olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel piyasalarda dolar talebi ve yen baskısı

Küresel piyasalarda dolar endeksinin 102 seviyelerine yaklaşarak güçlü bir seyir izlediğini belirten Dr. Sevgen, bu durumun Euro ve Japon yeni üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Japon yeninin 40 yılın en düşük seviyelerinde olmasının müdahale riskini artırdığını söyleyen Dr. Sevgen, Euro/dolar paritesinde ise mevcut baskıya rağmen orta vadede 1.15-1.16 seviyelerine doğru bir dengelenme beklediğini belirtti.

Küçük yatırımcı ne yapmalı?

Küçük yatırımcıların günlük hareketlerle para kazanmasının oldukça zor olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, stres yönetiminin önemine değindi. Yatırımcılara tüm sermayelerini tek bir noktaya bağlamak yerine daha küçük dilimlerle pozisyon almalarını tavsiye eden Dr. Sevgen, uzun vadeli bakış açısının her zaman kazandıracağını hatırlattı. Ayrıca, davranışsal finans ve beyin kararları üzerine 8 Temmuz'da ücretsiz bir eğitim vereceklerini de sözlerine ekledi.